Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει «κυκλώσει» στο ημερολόγιό του την 13η Ιουλίου 2025. Εκείνη την ημέρα όχι μόνο θα ενηλικιωθεί, αλλά και θα δει τα όνειρά του να πραγματοποιούνται.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ανήμερα των γενεθλίων του Ισπανού, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ανακοινώσει ότι ο νεαρός άσος θα αγωνίζεται πια με το νούμερο «10»! Ένα νούμερο ξεχωριστό και με ιδιαίτερη βαρύτητα για τον σύλλογο της Καταλονίας, αν αναλογιστεί κανείς πως με αυτό μεγαλούργησε ο Λιονέλ Μέσι στο «Καμπ Νού».

🚨 Barcelona are set to unveil Lamine Yamal as their new number 10 on his birthday, July 13! 🔟✨

(Source: @mundodeportivo) pic.twitter.com/QbWK1i5I72

