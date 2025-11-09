Ο Αντρέας Σέλντερουπ παραδέχθηκε δημόσια πως αντιμετωπίζει καταδίκη για παράνομη κοινοποίηση βίντεο, κάνοντας λόγο για ένα «ανόητο λάθος» του παρελθόντος. Ο 21χρονος Νορβηγός εξτρέμ της Μπενφίκα ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι το περιστατικό συνέβη όταν ήταν 19 ετών και αγωνιζόταν στη Νόρτζελαντ της Δανίας.

«Έκανα ένα ανόητο λάθος. Έλαβα ένα βίντεο και το έστειλα σε έναν φίλο, χωρίς να γνωρίζω πλήρως το περιεχόμενό του. Μόλις έμαθα τι περιείχε, το διέγραψα αμέσως. Αυτό που έκανα ήταν παράνομο και απαράδεκτο. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη. Ζητώ συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν, αλλά και από την οικογένειά μου, τους φίλους, τη Μπενφίκα, τη χώρα και τους φιλάθλους που απογοήτευσα».

Ο Σέλντερουπ υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ εμπλοκή με την Αστυνομία και είναι «σε σοκ» όλο αυτό το διάστημα. Παράλληλα δήλωσε πως είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις συνέπειες και κάλεσε τον κόσμο «να μη διαδίδει βίντεο με επιβλαβές ή προσβλητικό περιεχόμενο».

Όπως ανέφερε, το βίντεο φαινόταν να δείχνει «δύο νεαρούς άνδρες» και το έστειλε «χωρίς να σκεφτεί», βλέποντας μόνο τα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Νορβηγός διεθνής συνεργάστηκε με τις δανικές Αρχές και αναμένεται να καταδικαστεί σύντομα, πιθανότατα με αναστολή. Τα δανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο αργότερα μέσα στον μήνα. Η υπόθεση ήρθε στο φως λίγες μέρες πριν τα κρίσιμα ματς της Νορβηγίας με Εσθονία και Ιταλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, όπου η χώρα διεκδικεί την πρώτη της συμμετοχή μετά το 1998.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Στάλε Σόλμπακεν δήλωσε ότι ο Σέλντερουπ «έκανε ένα πολύ ανόητο πράγμα», αλλά έχει αναλάβει την ευθύνη και «έχει μάθει από το λάθος του».

«Είναι μια δύσκολη στιγμή για εκείνον και θα πρέπει να τον στηρίξουμε», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο παίκτης κατέληξε: «Ξέρω ότι αυτή η υπόθεση προκαλεί μια ανεπιθύμητη αναστάτωση ενόψει των αγώνων. Ήθελα να το μοιραστώ μετά, αλλά πλέον δεν είναι δυνατό».