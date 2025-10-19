Θλίψη έχει σκορπίσει στην Εύβοια η είδηση του θανάτου του 21χρονου Κωνσταντίνου Φωτιάδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από εννέα μήνες μάχης που έδινε για να κρατηθεί στη ζωή, μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε σημειωθεί στη Δροσιά Χαλκίδας.

Το τροχαίο δυστύχημα είχε συμβεί στις 22 Ιανουαρίου 2025, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε εκτός δρόμου. Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος και τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι. Άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χαλκίδας κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον σταθεροποιήσουν και στη συνέχεια διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και της οικογένειάς του, ο 21χρονος δεν τα κατάφερε, αφήνοντας πίσω του βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία. Όπως αναφέρει το eviathema.gr, ο νεαρός ήταν ποδοσφαιριστής και προερχόταν από την ακαδημία του «Ερμήλιου Soccer Club» στη Δροσιά Χαλκίδας, όπου τον θυμούνται ως χαμογελαστό και αγαπητό παιδί.