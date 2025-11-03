Ο Ουισάμ Μπεν Γεντέρ βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο της επικαιρότητας, όχι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά για τις δικαστικές του περιπέτειες. Ο πρώην διεθνής επιθετικός της εθνικής ομάδας της Γαλλίας παραπέμφθηκε σε δίκη με βαριές κατηγορίες για βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλική επίθεση, σύμφωνα με την Εισαγγελία της Νίκαιας.

Ο 35χρονος ποδοσφαιριστής, που αγωνίζεται πλέον στη Σακαριασπόρ της Β΄ κατηγορίας του τουρκικού πρωταθλήματος, καθώς και ο αδερφός του, Σαμπρί Μπεν Γεντέρ, κατηγορούνται για επιθέσεις εναντίον δύο νεαρών γυναικών μετά από βραδινή έξοδο το 2023. Και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά τα γεγονότα.

Οι αδελφοί Μπεν Γεντέρ παραπέμφθηκαν ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου των Άλπεων-Μαριτίμων, με δυνατότητα άσκησης έφεσης. Ο ανακριτής υιοθέτησε πλήρως την εισαγγελική πρόταση του Μαΐου, προσθέτοντας στην υπόθεση του Ουισάμ και την κατηγορία της απόπειρας βιασμού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος επιθετικός αντιμετωπίζει τη Δικαιοσύνη. Το 2024 καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή για σεξουαλική επίθεση, ενώ έχει ήδη ποινή για ψυχολογική βία εις βάρος της συζύγου του και καταδίκη για φοροδιαφυγή στην Ισπανία, από την περίοδο που αγωνιζόταν στη Σεβίλλη.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπεν Γεντέρ υπήρξε δεύτερος σκόρερ στην Ιστορία της Μονακό, με 19 συμμετοχές και 3 γκολ στην εθνική Γαλλίας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, τα εξώφυλλα που φέρουν το όνομά του δεν αφορούν τις επιδόσεις του στα γήπεδα, αλλά τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν — κατηγορίες που ο ίδιος χαρακτηρίζει «αβάσιμες», όμως οι δίκες που έρχονται θα καθορίσουν το μέλλον του.