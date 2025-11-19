Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένοι έλεγχοι από τον ΕΟΠΥΥ για παράνομες συνταγογραφήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων απάτης στο σύστημα υγείας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Φαρμάκου, 32 ιατροί και 62 φαρμακεία φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων, ενώ ο Οργανισμός έχει ήδη επιβάλει πρόστιμα. Το θέμα συζητήθηκε σε σύσκεψη του ΕΟΠΥΥ που πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία του και έγινε γνωστό χθες.

Η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσίασε τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα οποία ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία, με το συνολικό ποσό καταλογισμού ζημιάς να ανέρχεται σε περίπου 12 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, αναμένονται νέοι έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία, στο πλαίσιο τριών δικογραφιών της Οικονομικής Αστυνομίας, για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη λάβει γνώση.