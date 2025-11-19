Τα επιπλέον μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά θα εξειδικευτούν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ και τον Παύλο Τσίμα. Τα μέτρα έρχονται σε συνέχεια των χθεσινών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, οι παρεμβάσεις θα καλύψουν την απώλεια εισοδήματος των παραγωγών και θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις αποζημιώσεις που ήδη καταβάλλονται για τα θανατωθέντα ζώα και τις ζωοτροφές. Στόχος είναι να δοθεί μια «μεγάλη ανάσα» στον κτηνοτροφικό κόσμο.

«Βρισκόμαστε μπροστά στην πραγματική ανάγκη των κτηνοτρόφων, οι οποίοι, μη μπορώντας να ανασυστήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, γιατί υπάρχει σχετική απαγόρευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται σε ένα οικονομικό αδιέξοδο. Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού δείχνουν ακριβώς την ευαισθησία της κυβέρνησης και του ίδιου προσωπικά σε ένα τεράστιο ζήτημα», δήλωσε ο κ. Τσιάρας.

Συντονισμός για την αντιμετώπιση της ευλογιάς

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η αντιμετώπιση της ευλογιάς απαιτεί συντονισμό όλων των εμπλεκομένων και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. «Ήδη, εδώ και αρκετό διάστημα, έχουμε συστήσει την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή αντιμετώπισης της ευλογιάς. Προϋποθέτει την ενεργοποίηση, αλλά και την απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όλων των περιφερειών και των ίδιων των κτηνοτρόφων, που πρέπει να κρατούν σε πολύ υψηλό επίπεδο τα μέτρα βιοασφάλειας τα οποία επιβάλλονται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις παραβατικές συμπεριφορές που ενδέχεται να συμβάλουν στη διάδοση της νόσου, υπογραμμίζοντας ότι οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση. «Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον κτηνοτροφικό κόσμο. Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού ήταν προς αυτήν την κατεύθυνση, έχοντας την απόλυτη πεποίθηση ότι πρέπει να στηριχθεί ο κτηνοτροφικός κόσμος σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε.

Αποζημιώσεις και βασική ενίσχυση

Ο κ. Τσιάρας υπενθύμισε ότι έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές, καθώς οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να κρατούν τα ζώα τους σε εγκλεισμό λόγω των περιοριστικών μέτρων.

Αναφερόμενος στην προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, τόνισε: «Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται να καταβληθεί στο τέλος του Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που είναι το μεγαλύτερο ποσό το οποίο δίνεται από τους πόρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής».