Χειροπέδες πέρασαν το πρωί της Δευτέρας, στην Παλαιά Εθνική Οδό Καλαμάτας – Τρίπολης, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας σε δύο 20χρονους Ρομά, οι οποίοι επέβαιναν σε Ι.Χ. όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr, ύστερα από έρευνα στο όχημα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ξύλινο μπαστούνι τύπου ροπάλου, συνολικού μήκους 86 εκατοστών.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.