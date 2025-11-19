Στην Κομοτηνή συνελήφθη χθες αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται ότι στις 15 Νοεμβρίου προκάλεσε, λόγω επικίνδυνης οδήγησης, τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο συλληφθείς μετέφερε παράνομα μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των αρχών, σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης «για τις αξιόποινες πράξεις της παραλαβής πολιτών τρίτης χώρας που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος, από οδηγό χερσαίου μεταφορικού μέσου, από σημείο εισόδου της χώρας και την προώθησή τους στο εσωτερικό αυτής, εκ της οποίας μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και εκ της οποίας επήλθε θάνατος ανθρώπων, της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας».

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα που οδηγούσε ο κατηγορούμενος εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε χαράδρα, σε δασική περιοχή της Ροδόπης. Από την ανατροπή έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα – ένας μετανάστης και ένα ακόμη άτομο αγνώστων στοιχείων – ενώ τραυματίστηκαν τρεις επιβαίνοντες.

Οι τραυματίες απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Κομοτηνής και της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.