Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών καταδίκασε 26 μετανάστες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2025 στη Δομή Φιλοξενίας Κλειδί του Δήμου Σιντικής, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης τριών ετών και πρόστιμο 450 ευρώ. Σε τρεις από αυτούς η ποινή αυξήθηκε σε τρία χρόνια και έναν μήνα, ενώ ο κατηγορούμενος που επιτέθηκε σε αστυνομικό καταδικάστηκε σε τρία χρόνια και επτά μήνες. Καμία από τις ποινές δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο λίγο πριν τις 11:00 το πρωί, όπως αναφέρει το lionnews. Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστέρηση περίπου μισής ώρας, καθώς δύο εξ αυτών ζήτησαν διορισμό συνηγόρου υπεράσπισης. Στη δίκη κατέθεσαν συνολικά έξι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σημείο των επεισοδίων. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν γύρω στις 15:15, όταν ομάδα μεταναστών άρχισε να χτυπά τα κάγκελα της δομής, ζητώντας να αφεθούν ελεύθεροι. Ακολούθως, επιτροπή τεσσάρων ατόμων μετέβη, με τη βοήθεια διερμηνέα, στο γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας για να διατυπώσει τα αιτήματα των κρατουμένων, οι οποίοι διαμαρτύρονταν ότι βρίσκονται υπό κράτηση επί μήνες, ενώ οι νεοεισερχόμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Περίπου μία ώρα αργότερα, η ομάδα επέστρεψε στη δομή και μπροστά από την πύλη τρεις μετανάστες κάλεσαν σε εξέγερση, ξεκινώντας τη ρίψη πετρών και φωνάζοντας «freedom». Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών, ενώ μέρος των συρματοπλεγμάτων κατέρρευσε από την πίεση του πλήθους. Η ΟΠΚΕ επενέβη άμεσα, κάνοντας χρήση κρότου-λάμψης και χημικών, αποτρέποντας την απόδραση κρατουμένων, παρότι τρεις είχαν ήδη σκαρφαλώσει στα κάγκελα. Η ταυτοποίηση των κατηγορουμένων έγινε από ομάδα πέντε αστυνομικών, με τη συνδρομή βιντεοληπτικού υλικού, περιλαμβανομένων βίντεο που είχαν αναρτήσει οι ίδιοι οι μετανάστες στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας από τους μάρτυρες αστυνομικούς αναγνώρισε μάλιστα τον άνδρα που τον είχε δαγκώσει την ώρα της προσαγωγής του, τον οποίο υπέδειξε στην έδρα.