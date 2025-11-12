Εξέγερση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) από μετανάστες στην κλειστή δομή φιλοξενίας στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς οι μετανάστες σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, έκοψαν τα συρματοπλέγματα που περιβάλλουν τη δομή, κατορθώνοντας έτσι να διαφύγουν από τον χώρο. Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν και εξακολουθούν να παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση εντοπισμού των ατόμων που απομακρύνθηκαν.