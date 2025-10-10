Τρεις αλλοδαποί με καταγωγή από το Αφγανιστάν συνελήφθησαν στην περιοχή του Βαϊοχωρίου της Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται πως με τη χρήση βίας βίασαν ανήλικό ομοεθνή τους.

Το περιστατικό σύμφωνα με το thestival.gr σημειώθηκε στην Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο του Βαϊοχωρίου. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης συνέλαβαν τους τρεις δράστες ηλικίας 19, 22 και 25 ετών. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην εισαγγελέα και μετά την κακουργηματική δίωξη που τους ασκήθηκε παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Μέχρι την απολογία τους κρατούνται.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το παιδί διαμένει στη δομή με τη μητέρα του, η οποία φέρεται να ήταν αυτή που ενημέρωσε τις αρχές.