Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν σήμερα το πρωί (19/11) έναν μαθητή στο 1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, ο οποίος έφερε μαζί του στο σχολείο έναν μπαλτά.

Στελέχη της ΟΠΚΕ που βρίσκονταν έξω από το σχολείο, εντόπισαν τον μαθητή να κρατάει το όπλο και, όταν τον πλησίασαν, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μπαλτά μήκους 29 εκατοστών.

Ο μαθητής, γεννημένος το 2009, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Αξίζει να σημειθεί ότι το σχολείο βρισκόταν υπό κατάληψη μέχρι την περασμένη Παρασκευή (14/11/2025), γεγονός που εξηγεί την παρουσία των στελεχών της ΟΠΚΕ στον χώρο.