Μια κουβέντα «Στα Σχοινιά» που φτάνει μέχρι τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής: Μπορεί ο ΛΕΞ –το απόλυτο φαινόμενο των νέων Μέσων– να γίνει δήμαρχος Θεσσαλονίκης; Πώς τα social χτίζουν νέα πολιτικά πρόσωπα;

Και τι σημαίνουν οι πρόσφατες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων για την άμυνα, τον Ευρωστρατό και τον ρόλο του ΝΑΤΟ;

Ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Μπάμπης Παπαπαναγιώτου μιλούν για πολιτική, ποπ κουλτούρα, καλλιτέχνες που γίνονται ηγέτες, την Ευρώπη που αλλάζει. Σχόλια, αντιθέσεις, χιούμορ και πολύ ουσία. Ένα επεισόδιο που δεν πρέπει να χάσετε.