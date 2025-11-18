Σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στη Ρόδο, όπου άγνωστοι πυροβόλησαν το σπίτι γνωστού επιχειρηματία, αφήνοντας μάλιστα και ένα μαύρο στεφάνι ως προειδοποιητικό μήνυμα.

Οι πρώτες εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως δείχνουν τις σφαίρες να χτυπούν τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών.

Δείτε το βίντεο με τους πυροβολισμούς:

Ο ιδιοκτήτης της οικίας, είναι επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων στο νησί και οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση με ιδιαίτερη προσοχή.

Όπως αναφέρει η Ροδιακή, όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία και όταν έφυγαν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική πόρτα του σπιτιού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου.

Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων τέτοιων, που θα τους οδηγήσουν στους αυτουργούς της πράξης αυτής.

Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών οι έρευνες σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επεκτείνονται όχι μόνο στην συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες που πάτησαν τη σκανδάλη, είχαν επισκεφθεί ξανά το χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.