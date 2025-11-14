Μαφιόζικο χτύπημα πραγματοποιήθηκε σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία στη Ρόδο.

Στόχος μαφιόζικου χτυπήματος έπεσε γνωστός επιχειρηματίας στο νησί της Ρόδου, με τους άγνωστους δράστες να πυροβολούν τα τζάμια της οικίας του, την ώρα που βρισκόταν εντός η οικογένειά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του νησιού εντόπισαν 14 κάλυκες στο σημείο, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό των δραστών.

Μάλιστα, όλα δείχνουν πως πρόκειται για ένα προειδοποιητικό χτύπημα, καθώς οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι μπροστά από την εξώπορτα της οικίας.