Περιστατικό πυροβολισμών που εκτιμάται ότι είχαν προειδοποιητικό χαρακτήρα σημειώθηκε τα ξημερώματα, σε σπίτι γνωστού επιχειρηματία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Ρόδο.

Όπως μεταδίδει η «Ροδιακή», άγνωστος ή άγνωστοι δράστες «γάζωσαν» τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού με 14 σφαίρες, ενώ φεύγοντας άφησαν ένα μαύρο στεφάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου, άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου.

Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων τέτοιων, που θα τους οδηγήσουν στους αυτουργούς της πράξης αυτής.