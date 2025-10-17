Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 34χρονος θείος της τρίχρονης από τη Βρετανία και ο 54χρονος υπεύθυνος του πρακτορείου που κατηγορούνται για το περιστατικό με το παιδί που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου.

Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης εξ αμελείας που τους αποδίδεται και εξήγησαν απολογούμενοι, ο μεν 54χρονος πως ουδεμία σχέση με το ξενοδοχείο ή την οικογένεια των Άγγλων έχει και ο δε 34χρονος θείος πως από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει, ότι του είχε ανατεθεί η φροντίδα του παιδιού, αλλά αντίθετα όλα οδηγούν, στο ότι το μικρό κορίτσι δεν βρισκόταν καν μαζί του. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

Εν τω μεταξύ, το κοριτσάκι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.