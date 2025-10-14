Αγωνία στη Ρόδο, για ένα τρίχρονο κοριτσάκι που νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Γενικό Νοσοκομείο, αφού εντοπίστηκε στον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στην περιοχή της Λάρδου, έχοντας καταπιεί μεγάλη ποσότητα νερού.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr, το κοριτσάκι βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πρέπει να βρισκόταν στο πάτο της πισίνας αρκετή ώρα ενώ λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι θα μεταφερόταν για αξονική τομογραφία, όπως δήλωσε στο ίδιο μέσο ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου Μιχάλης Σοκορέλος.

«Στην εξέταση που θα γίνει θα διαπιστωθεί αν το παιδί έχει εγκεφαλικό οίδημα και από τη διάγνωση θα εξαρτηθεί αν θα μεταφερθεί με επείγουσα αεροδιακομιδή στην Αθήνα», ανέφερε ο κ. Σοκορέλος.

Σύμφωνα με τον κ. Σοκορέλο, όταν εντοπίσθηκε το κοριτσάκι στον πάτο της πισίνας, βρισκόταν στο ξενοδοχείο ένας γιατρός-επειγοντολόγος Βρετανικής καταγωγής, ο οποίος παρείχε στο παιδί από την πρώτη στιγμή τις πρώτες βοήθειες και μάλιστα συνόδευσε το κοριτσάκι και με το ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. «Το παιδί προφανώς έμεινε για πολύ ώρα στο νερό. Δεν αντιδρά πουθενά… Μεταφέρθηκε περίπου στις 12.30 μ.μ. στο Νοσοκομείο, είναι πολύ βαρύ το περιστατικό και θα δούμε αν θα γίνει η αεροδιακομιδή του στην Αθήνα», όπως είπε ο Διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές πώς το παιδί κατάφερε να ξεφύγει από την επίβλεψη της οικογένειάς του και βρέθηκε αναίσθητο στην μεγάλη πισίνα του ξενοδοχείου.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες στη Σαντορίνη έχασε τη ζωή του ένα 5χρονο παιδί από την Ινδία, σε πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή Καμάρι.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ το παιδί βρισκόταν στο χώρο της πισίνας μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν ότι το παιδί είχε πέσει μέσα στο νερό