Σοκ έχει προκαλέσει το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τη Τρίτη 14 Οκτωβρίου σε πισίνα ξενοδοχείου στη Λάρδο της Ρόδου, όταν ένα κοριτσάκι από τη Μεγάλη Βρετανία ηλικίας μόλις 2,5 ετών, η μικρή Ματίλντα, βρέθηκε αναίσθητο στον πάτο πισίνας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος όπου έκανε διακοπές με την οικογένειά της.

Παρά τη συγκλονιστική κινητοποίηση γιατρών, διασωστών και ιατρικών υπηρεσιών, το παιδί παραμένει εγκεφαλικά νεκρό στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ στην Κρήτη, όπου διακομίστηκε, ενώ οι αρμόδιες αρχές καλούνται πλέον να απαντήσουν σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:50 το πρωί. Η μικρή Ματίλντα που βρισκόταν για διακοπές με την οικογένειά της από το Ηνωμένο Βασίλειο, εντοπίστηκε αναίσθητη στον πυθμένα της πισίνας, που εξυπηρετεί τέσσερις σουίτες του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με την επίσημη αστυνομική αναφορά, το παιδί βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι πρώτες βοήθειες του παρασχέθηκαν από Βρετανό γιατρό-επειγοντολόγο, ο οποίος βρισκόταν τυχαία στο σημείο και έπεσε στο νερό για να τη βγάλει. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες ανάνηψης (ΚΑΡΠΑ), το παιδί δεν ανταποκρίθηκε. Το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε άμεσα και στις 12:30 το μεσημέρι η μικρή μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε. Οι γιατροί διέγνωσαν εκτεταμένο οίδημα στον εγκέφαλο, ενώ όπως δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του νοσοκομείου, Μιχάλης Σοκορέλος, η κατάσταση της υγείας της μικρής ήταν εξ αρχής «ασύμβατη με τη ζωή».

Η αεροδιακομιδή και η μάχη των γιατρών

Λίγες ώρες αργότερα, με εντολή του ΕΚΑΒ, αποφασίστηκε η αεροδιακομιδή της μικρής στην Κρήτη. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε το ίδιο βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), συνοδευόμενο από τη μητέρα του και ομάδα ιατρών. Εκεί το παιδί υποβλήθηκε άμεσα σε αξονική τομογραφία, που έδειξε ίχνη λειτουργίας σε περιορισμένο τμήμα του εγκεφάλου.

Ο νευροχειρουργός και διοικητής του νοσοκομείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, δήλωσε στην ΕΡΤ Ηρακλείου: «Το παιδί έφτασε γύρω στις 9:00 το βράδυ και μπήκε αμέσως στο χειρουργείο. Η αξονική έδειξε ελάχιστη δραστηριότητα σε τμήμα του εγκεφάλου. Προχωρήσαμε σε πολύωρη επέμβαση για την αποσυμφόρηση του εγκεφαλικού οιδήματος. Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων. Όσο αναπνέει, ελπίζουμε».

Βίντεο δείχνει ότι το παιδί ήταν στον πάτο της πισίνας 10 λεπτά

Αποφασιστικής σημασίας για τη διερεύνηση της υπόθεσης, θεωρείται το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Από την προκαταρκτική ανάλυση του βίντεο προκύπτει, σύμφωνα με την «Δημοκρατική της Ρόδου», ότι το παιδί βρισκόταν για τουλάχιστον 10 λεπτά μέσα στο νερό, αναποδογυρισμένο, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Κατά τη διάρκεια αυτών των κρίσιμων λεπτών, η μικρή καλύπτεται από μια φουσκωτή κουλούρα, που επιπλέει πάνω της, καθιστώντας τη αόρατη στους ενήλικες και στους υπόλοιπους λουόμενους. Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εξηγεί γιατί δεν έγινε αντιληπτό άμεσα το περιστατικό, αλλά εγείρει τεράστια ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας και την επίβλεψη των ανηλίκων.

Συλλήψεις και διώξεις

Μετά το περιστατικό, η Αστυνομία Νότιας Ρόδου προχώρησε στη σύλληψη του 54χρονου υπευθύνου του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δηλωμένου ως «αρμόδιου υπευθύνου» κατά τη διάρκεια του συμβάντος και του 44χρονου θείου της μικρής, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία είχε την ευθύνη της επίβλεψης του παιδιού τη μοιραία στιγμή.

Αμφότεροι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας Ρόδου, ο οποίος αφού μελέτησε τη δικογραφία, διέταξε τη διενέργεια κυρίας ανάκρισης. Παράλληλα, υπόλογοι στην υπόθεση φέρονται ο 57χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου και ο 59χρονος διευθυντής του ξενοδοχείου σε βάρος των οποίων ασκήθηκε δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε στον παθόντα βαριά σωματική βλάβη και για βαριά σωματική βλάβη εξ’ αμελείας σε βαθμό κακουργήματος και οι γονείς του παιδιού, 41 και 37 ετών, οι οποίοι διώκονται όπως και οι δύο πρώτοι για πλημμέλημα. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Εγκεφαλικά νεκρό θεωρείται το κοριτσάκι από τους γιατρούς

Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ. Οι γιατροί παρακολουθούν τις ζωτικές λειτουργίες και έχουν ενημερώσει την οικογένεια για την ανεπίστρεπτη εγκεφαλική βλάβη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια εξετάζει το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων, θέλοντας να δώσει «ζωή μέσα από τη ζωή που χάθηκε».