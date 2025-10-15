Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΝΗ) το τριών ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο. Το παιδί μεταφέρθηκε το βράδυ της Δευτέρας με αεροδιακομιδή στο Ηράκλειο, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη.

Όπως δήλωσε ο κ. Χαλκιαδάκης, με την άφιξή του στο ΠΝΗ το παιδί, το οποίο παρουσίαζε εγκεφαλικό οίδημα, υποβλήθηκε άμεσα σε συμπληρωματικές εξετάσεις και στη συνέχεια σε χειρουργική επέμβαση για την «αποσυμφόρηση του εγκεφάλου».

«Το παιδί διακομίσθηκε περίπου στις 10.00 το βράδυ με αεροδιακομιδή από το νοσοκομείο της Ρόδου, όπου νοσηλευόταν μετά από καρδιοαναπνευστική ανακοπή, κατόπιν πνιγμού. Εκεί έγιναν μεγάλες προσπάθειες και η καρδιά του παιδιού “πήρε μπροστά”», ανέφερε ο διοικητής, προσθέτοντας ότι το κοριτσάκι «παρουσιάζει δυστυχώς ένα έντονο εγκεφαλικό οίδημα». Κατά την άφιξή του στο Ηράκλειο, αποφασίστηκε να οδηγηθεί στο χειρουργείο, όπου η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

«Το παιδί νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων, σε κρίσιμη κατάσταση και περιμένουμε τις επόμενες ώρες για να δούμε πώς θα αντιδράσει. Ευελπιστώ και εύχομαι να αποδώσουν οι προσπάθειές μας», κατέληξε ο κ. Χαλκιαδάκης.