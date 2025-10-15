Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ το τρίχρονο κορίτσι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τον πυθμένα πισίνας ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και στα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου. Το εύρημα αυτό θεωρείται εξαιρετικά σοβαρό και ενδεικτικό πιθανής μη αναστρέψιμης βλάβης, χωρίς ωστόσο να αποτελεί οριστική ένδειξη εγκεφαλικού θανάτου.

Το βράδυ της Τρίτης κρίθηκε αναγκαία η άμεση αεροδιακομιδή του παιδιού –το οποίο έχει καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο– στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί εισήχθη διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, όπου και παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Κρίσιμες οι σημερινές εξετάσεις

Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, η αρχική εκτίμηση για πιθανό εγκεφαλικό θάνατο θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από εξειδικευμένες εξετάσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα. Ανάμεσά τους περιλαμβάνεται νέα αξονική τομογραφία, η οποία θα δείξει αν υπάρχει εκτεταμένη ισχαιμία του εγκεφάλου, δηλαδή έλλειψη αιμάτωσης και οξυγόνωσης του εγκεφαλικού ιστού.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειες της ιατρικής ομάδας και να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση της υγείας του άτυχου παιδιού.

Δύο συλλήψεις για το περιστατικό

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στη Ρόδο και σε ολόκληρη τη χώρα, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας σε χώρους αναψυχής, ιδιαίτερα όταν αυτοί επισκέπτονται μικρά παιδιά.

Οι αστυνομικές αρχές του ΑΤ Νότιας Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη του θείου της τρίχρονης, ο οποίος είχε την επίβλεψή της, καθώς και του υπευθύνου του ξενοδοχείου, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.