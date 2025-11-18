Ο οδηγός που υπέστη ανακοπή από τα χτυπήματα που δέχτηκε μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Αναπαράσταση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης από το Live News του Mega αποτυπώνει καρέ-καρέ το σοκαριστικό περιστατικό στον Νέο Κόσμο, όπου δύο μοτοσικλετιστές καταδιώκουν οδηγό που πίστεψαν ότι τους “έκλεισε”. Στο βίντεο-αναπαράσταση φαίνεται η ένταση στους δρόμους, η προσπάθεια διαφυγής μέσα στα στενά, το αδιέξοδο και η στιγμή που το όχημα ακινητοποιείται. Ακολουθεί η βίαιη επίθεση, με τους δράστες να χτυπούν επανειλημμένα τον οδηγό στο τζάμι και στο τιμόνι, οδηγώντας στον θάνατό του. Μια αναπαράσταση που φωτίζει με λεπτομέρεια την αγριότητα του περιστατικού.

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου οδηγού – «Μου έκλεισε τον δρόμο»

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 29χρονος Αλβανός ομολόγησε ότι τσακώθηκε με το θύμα για μία παρεξήγηση στον δρόμο.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έδρασε μόνος του και έτσι οι άλλοι τρεις Έλληνες αφέθηκαν ελεύθεροι. Για έναν θα εξεταστεί αν θα κατηγορηθεί για κάτι ή όχι αφού το μηχανάκι ήταν ιδιοκτησίας του και το είχε δανείσει στον δράστη, ενώ για τον πατέρα του Αλβανού που αποπειράθηκε να κρύψει το μηχανάκι, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας αν θα διωχθεί τελικά για υπόθαλψη ή όχι.

Οι περιγραφές για τα όσα έγιναν προκαλούν από αργά χθες το βράδυ οργή και θλίψη. Τα τρία άτομα που έχουν συλληφθεί φέρονται να επέβαιναν σε δύο μηχανές. Αρχικά ήταν πίσω από το όχημα του 58χρονου. Κάποια στιγμή, υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του γιατί θεώρησαν ότι τους έκλεισε τον δρόμο.

Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι εφιαλτικά για τον οδηγό. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα από τα άτομα που επέβαιναν στις δύο μηχανές κατέβηκε και άρχισε να χτυπάει τον 58χρονο στο κεφάλι. Ο οδηγός κατέρρευσε και το αυτοκίνητό του κατέληξε πάνω σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.

Όταν οι φερόμενοι ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας συνειδητοποίησαν το κακό που είχαν προκαλέσει, προσπάθησαν να απομακρυνθούν και να κρύψουν τα ίχνη τους.