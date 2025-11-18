«Δημιούργημα με στόχο να πληγεί και να καταστραφεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας», χαρακτήρισε την εμπλοκή του δικού της ονόματος και του συζύγου της η Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis.

Η υπόθεση δικάζεται σε δεύτερο βαθμό λίγους μήνες μετά την πρωτόδικη καταδίκη των δύο κατηγορουμένων προκειμένου να αποφευχθεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφής των αδικημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες μετά από μηνύσεις των πολιτικών προσώπων, που από την πρώτη στιγμή είχαν στραφεί εναντίον τους.

Η μάρτυρας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι στόχος ήταν η καταστροφή του Γ. Στουρνάρα και της ίδιας, καταθέτοντας πως οι δύο κατηγορούμενοι είπαν ψέματα: «Έλεγαν ότι έπαιρνα περισσότερα χρήματα αλλά ήξεραν ότι δεν μπορούσε να γίνει αυτό. Στο πλαίσιο της δουλειάς μου μιλούσα μαζί με τους κατηγορούμενους όταν ήταν χορηγός η Νοβαρτις καθώς ήταν στο γραφείο Φρουζή. Ηταν τρομακτικό όλα αυτό που συνέβη. Εγώ διοργανώνω συνέδρια και υπάρχουν κανόνες και πλαφόν που ορίζουν τα ποσά».

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της επανέλαβε: «Eίναι όλα τόσο εξόφθαλμα ψεύδη, δεν στοιχειοθετούνται. Απλά ήταν εύκολο να συνδεθώ εγώ με το σύζυγό μου που ήταν το πρόσωπο που ήθελαν τότε και βρήκαν μια σύμβαση…» .

«Πιστεύω ότι δεν ξύπνησαν μια μέρα το πρωί και το έκαναν αυτό, αλλά σύρθηκαν για να τα κάνουν αυτά… Σύρθηκαν με την έννοια της πίεσης» πρόσθεσε η μάρτυρας θέλοντας να δείξει ότι οι κατηγορούμενοι δεν κινήθηκαν μόνοι τους ,καθώς ,σύμφωνα με την κατάθεση της «ο σύζυγος μου δεν ήξερε τους κατηγορούμενους, μόνο τον Φρουζη όταν ήταν πρόεδρος του ΙΟΒΕ».

Κατηγορούμενος: Λέτε ότι με πιέζουν… Ποιοι με πιέζουν; Ανήκω εγώ σε κάποιο πολιτικό χώρο;

Μάρτυρας: Πού να ξέρω… Δεν μπορώ να καταλάβω…

Πρόεδρος: Αυτό αφήσατε να εννοηθεί, ότι ήταν πολιτική η πίεση…

Μάρτυρας: Δεν ξέρω αν οι κατηγορούμενοι είχαν σχέση με τον πολιτικό κόσμο, αυτό είπα και αυτό λέω.