Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» μπαίνει σε φάση πλήρους επανεκκίνησης, με στόχο να αξιοποιηθούν πλήρως τα διαθέσιμα κονδύλια των 2 δισ. ευρώ και να επωφεληθούν περισσότερα νοικοκυριά. Η σχετική ΚΥΑ που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες προβλέπει χαλάρωση των εισοδηματικών κριτηρίων, πεντάμηνη παράταση στις αιτήσεις και μεταφορά των τελικών εκταμιεύσεων έως τον Αύγουστο του 2026.

Με τη νέα ρύθμιση, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

25.000 ευρώ για άγαμους,

35.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί και

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Με αυτά τα όρια, μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα με εισόδημα έως 45.000 ευρώ.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί πάνω από 11.000 αιτήσεις, απορροφώντας περίπου το 65% του προϋπολογισμού, ενώ η επιβράδυνση οφείλεται κυρίως στη μείωση της προσφοράς κατοικιών που πληρούν τα κριτήρια (έως 250.000 ευρώ, 150 τ.μ., κατασκευής έως το 2007). Το δάνειο φτάνει έως 190.000 ευρώ, με το 50% να είναι άτοκο από το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ η διαδικασία παραμένει απλή. Ποια είναι αυτή; Αίτηση σε τράπεζα, προέγκριση εντός 30 ημερών και ισχύ για 60 ημέρες.

Νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών

Παράλληλα, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέο πρόγραμμα ανακαινίσεων κατοικιών, με στόχο να ενταχθούν παλαιά ακίνητα που σήμερα παραμένουν κενά ή εγκαταλελειμμένα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τους πρώτους μήνες του 2026 και θα καλύπτει κατοικίες ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, με επιδότηση έως 80% των δαπανών και ανώτατο ποσό 36.000 ευρώ (σε ειδικές περιπτώσεις, όπως νησιά, ορεινές περιοχές, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ, το ποσοστό φτάνει έως 90%).

Η επιδότηση θα επικεντρώνεται κυρίως σε ανακαινίσεις (70%-80%) και σε μικρότερο ποσοστό σε ενεργειακή αναβάθμιση (20%-30%). Καλύπτονται εργασίες όπως υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλαγές σε μπάνιο και κουζίνα, αντικατάσταση δαπέδων, ενώ για την ενεργειακή αναβάθμιση απαιτείται η βελτίωση τουλάχιστον μιας βαθμίδας, π.χ. κουφώματα, θέρμανση ή μόνωση ταράτσας.

Σπίτι και Ανακαίνιση: Δύο προγράμματα, μία πλήρης λύση για την πρώτη κατοικία

Η συνύπαρξη των δύο προγραμμάτων δημιουργεί μια πλήρη λύση για όσους αναζητούν στέγη ή θέλουν να αναβαθμίσουν τα υπάρχοντα ακίνητά τους. Παράλληλα, οι αλλαγές στο «Σπίτι μου 2» θα επιταχύνουν την απορρόφηση των πόρων και θα ανοίξουν την πόρτα σε περισσότερους υποψήφιους, χωρίς να αυξάνεται η οροφή της αξίας των ακινήτων ή το ηλικιακό όριο δικαιούχων πέρα των 50 ετών.