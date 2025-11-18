Η Renault και η Nissan συζητούν την αναζωπύρωση της 26ετούς συμμαχίας τους, καθώς οι πρόσφατες αλλαγές στην ηγεσία και των δύο εταιρειών και η οικονομική κρίση στον ιαπωνικό όμιλο έχουν πυροδοτήσει μια νέα αναθεώρηση της συχνά ταραχώδους συνεργασίας τους.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Renault, Λούκα ντε Μέο, όπως αναφέρουν οι FT, είχε ταχθεί υπέρ της πώλησης του μεριδίου του γαλλικού ομίλου στη Nissan, μετά την επιδείνωση της σχέσης τους μετά τη σύλληψη του πρώην προέδρου του ιαπωνικού ομίλου, Κάρλος Γκοσν, το 2018, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Ωστόσο, η αποχώρηση του ντε Μέο οδήγησε σε συνομιλίες για την αναβίωση της συμφωνίας συμμαχίας, ανέφεραν τα ίδια άτομα. Οι συνομιλίες αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο σε μια ασταθή συνεργασία μετά την αναδιάρθρωση της συμμαχίας το 2023, βάσει της οποίας η Renault συμφώνησε να μειώσει σταδιακά το μερίδιό της στη Nissan, που κάποτε έφτανε το 43%, στο 10%.

Ο Ντε Μέο ήθελε να επανεπενδύσει τα έσοδα της Renault από την πώληση του μεριδίου της στη Nissan για να ενισχύσει την ανάπτυξη της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Ο γαλλικός όμιλος κατέχει σχεδόν το 36% της Nissan, συμπεριλαμβανομένου ενός μεριδίου 18,7% σε ένα γαλλικό trust που θέλει να πουλήσει.