Το κέντρο του Μόσταρ, πόλη της Βοσνίας επί του ποταμού Νερέτβα, βρίσκεται σε σοκ, μετά το αιματηρό απόγευμα της Κυριακής (16/11). Ο Ανίς Καλαϊτζιτς, πρώην ποδοσφαιριστής και γνωστός διαιτητής στη χώρα, πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του, Άλντινα Τζαχίτς.

Η 32χρονη κατευθυνόταν προς το γυμναστήριο όταν στην πλατεία Ιβάν Κεντέλια, κοντά στο κεντρικό λεωφορείο, ο δράστης την πλησίασε ξαφνικά και άνοιξε πυρ, αναγκάζοντάς την να τρέξει για να σωθεί. Το θύμα προσπάθησε να βρει καταφύγιο σε ένα κατάστημα γρήγορου φαγητού, με τον δράστη να την καδιώκει στις τουαλέτες όπου την πυροβόλησε μέχρι θανάτου.

Μετά το έγκλημα, ο Καλαϊτζιτς φέρεται να προσπάθησε να αυτοκτονήσει, αλλά το όπλο του μπλόκαρε. Η αστυνομία έφτασε άμεσα και τον συνέλαβε, με τις έρευνες να συνεχίζονται, ενώ περισσότερες πληροφορίες για το θύμα και τον δράστη αρχίζουν να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η άτυχη γυναίκα είχε μετακομίσει στο Μόσταρ πριν από περίπου ένα χρόνο για επαγγελματικούς λόγους, ενώ ο 33χρονος υπήρξε ποδοσφαιριστής σε ομάδες όπως ο Βελέζ και η Λοκομοτίβα και μετά την σύντομη καριέρα του επέλεξε να γίνει διαιτητής. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο είχαν χωρίσει πριν από καιρό και ότι ο δράστης είχε απειλήσει αρκετές φορές την 32χρονη, αλλά εκείνη δεν απευθύνθηκε στην αστυνομία. Μάλιστα, ο Καλαϊτζιτς φέρεται να αγόρασε το όπλο του εγκλήματος, με τη διακαιολογία της διαιτητικής του ιδιότητας, υποστηρίζοντας ότι ένιωθε απειλή.