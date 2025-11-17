Ο Τζέιμς Ράτκλιφ συνεχίζει να «ταράζει τα νερά» στο Μάντσεστερ, με τις αποφάσεις του για τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και το γενικότερο πλάνο οικονομικής εξυγίανσης της Γιουνάιτεντ. Η τοπική κοινωνία δεν μένει αδιάφορη, ενώ ο ίδιος ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων», Ερίκ Καντονά, βγαίνει στη… μάχη!

«Έκανα ό,τι έπρεπε για τον σύλλογο που μου έχει δώσει τα πάντα. Ο Ράτκλιφ όμως δεν ενδιαφέρεται ούτε για την άποψη των φιλάθλων. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον δημιούργησε μια ομάδα πρωταθλήτρια και ένα κλίμα συνεννόησης, αλλά αυτός σκέφτεται μόνο νούμερα και ισολογισμούς. Έτσι καταστρέφει την ομάδα», δήλωσε ο Γάλλος σούπερ σταρ.

Ο Ράτκλιφ, αν και κατέχει μόλις το 27,7% των μετοχών, έχει ήδη μπει δυναμικά στα διοικητικά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με το όμιλο INEOS να επενδύει 1,4 δισ. λίρες για τις μετοχές της οικογένειας Γκλέιζερ και άλλα 300 εκατ. για τις ανάγκες της ομάδας. Σύμφωνα με το «Guardian», επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την αγορά της πλειοψηφίας των μετοχών, βλέποντας πιθανή αλλαγή στην κορυφή του «Ολντ Τράφορντ».

Το σχέδιο του Ράτκλιφ φαίνεται να περιλαμβάνει και τους θρύλους της Γιουνάιτεντ, Ερίκ Καντονά, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Γουέιν Ρούνεϊ έχουν προσεγγιστεί για να λειτουργήσουν ως διαμεσολαβητές στην προσπάθεια του επιχειρηματικού ομίλου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να εξαγοράσει τον ιστορικό αγγλικό σύλλογο. Θα αντέξει η Γιουνάιτεντ την κόντρα Ράτκλιφ – Καντονά ή πρόκειται για την αρχή μιας νέας εποχής;