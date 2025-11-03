Η ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Νότινγχαμ Φόρεστ, τουλάχιστον στο χαρτί, ίσως να μην ήταν το χειρότερο αποτέλεσμα στον κόσμο.

Ένα εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι σε μια δυνατή ομάδα, που φέτος αγωνίζεται και στην Ευρώπη, δεν είναι κακό. Ωστόσο, στα social media, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έναν διαφορετικό… στόχο.

Ο λόγος για τον «United Strand», έναν φανατικό οπαδό των «Κόκκινων Διαβόλων» που αποφάσισε να μην κουρευτεί μέχρι η ομάδα να καταφέρει να κερδίσει πέντε συνεχόμενα παιχνίδια, με αποτέλεσμα να αναβάλει ξανά το κούρεμά του.

Ο Φρανκ Ίλετ, ο δημιουργός της viral πρόκλησης, είχε εξηγήσει τον Μάρτιο ότι είχε θέσει ως στόχο πέντε νίκες στη σειρά, καθώς η Γιουνάιτεντ είχε καταφέρει κάτι ανάλογο τον Φεβρουάριο του 2024 υπό την ηγεσία του Έρικ τεν Χαγκ.

Όμως, το να κερδίσει μια ομάδα πέντε συνεχόμενα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις δεν είναι εύκολη υπόθεση — όπως διαπιστώνει τώρα με σκληρό τρόπο ο Ίλετ. Αλλά πώς τα κατάφεραν οι προηγούμενοι προπονητές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ;

Μέχρι στιγμής, ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι ο μόνος προπονητής μετά την εποχή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που δεν έχει καταφέρει να φτάσει ποτέ τις πέντε συνεχόμενες νίκες.

Μάλιστα, ο 40χρονος Πορτογάλος είναι ο μόνος προπονητής μετά τον Φέργκιουσον που δεν πέτυχε πέντε νίκες στη σειρά μέσα στους πρώτους έξι μήνες στην ομάδα.

Οι συνθήκες πίσω από αυτό το στατιστικό έχουν να κάνουν με ένα συγκριτικά υποδεέστερο ρόστερ, παρά τα εκατομμύρια που έχουν επενδυθεί. Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ ήταν ο ταχύτερος, φτάνοντας τις πέντε νίκες μόλις 15 μέρες μετά το πρώτο του παιχνίδι ως υπηρεσιακός προπονητής.

Ο Λουίς φαν Χάαλ ακολούθησε σε 114 μέρες, ο Ντέιβιντ Μόγιες σε 131, ο Ζοζέ Μουρίνιο σε 134 και ο τεν Χαγκ σε 146 μέρες.

Περιέργως, ο Φέργκιουσον ήταν ο τελευταίος προπονητής που δεν είχε καταφέρει πέντε νίκες στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα, χρειάστηκε 462 μέρες για να το πετύχει.

Ο Αμόριμ ξεκίνησε την πρώτη του αναμέτρηση με τη Γιουνάιτεντ στις 24 Νοεμβρίου 2024.

Μετά την ισοπαλία με τη Νότινγχαμ Φόρεστ, η ομάδα μπορεί να φτάσει στις πέντε συνεχόμενες νίκες στις 8 Δεκεμβρίου. Αν κερδίσει τις Τότεναμ, Έβερτον, Κρίσταλ Πάλας, Γουέστ Χαμ και Γουλβς, τότε ο «United Strand» θα μπορέσει επιτέλους να κουρευτεί — 410 μέρες μετά το πρώτο παιχνίδι του Αμόριμ στον πάγκο της ομάδας.

