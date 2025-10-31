Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήταν γνωστός για την αυστηρότητά του και τους αυστηρούς κανόνες που είχε θέσει στους παίκτες του και αυτό περιλάμβανε και τα μπόνους. Ο Φέργκιουσον δεν ήθελε οι ποδοσφαιριστές του να αρκούνται σε απλούς στόχους, όπως η πρόκριση σε επόμενους γύρους ευρωπαϊκών διοργανώσεων ή η καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο ίδιος είχε θέσει ως αυστηρό κανόνα ότι τα μπόνους θα δίνονται μόνο αν η ομάδα κατακτούσε κάποιον τίτλο.

Ο Μπεν Φόστερ, παλαίμαχος τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ, ανέφερε ότι ο Σκωτσέζος τεχνικός είχε πει στους παίκτες: «Δεν θα σας πληρώνουμε για να φτάσετε στα προημιτελικά του Champions League ή για καλές πορείες. Αν δεν κατακτάτε τίτλους, τα μπόνους δεν ισχύουν». Ο στόχος του ήταν να καλλιεργήσει μία νοοτροπία νικητή, καθιστώντας σαφές ότι οι παίκτες έπρεπε να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο.

Η αυστηρή πολιτική αυτή δείχνει την προσήλωση του Φέργκιουσον στην εξαιρετική απόδοση και το αήττητο πνεύμα των «κόκκινων διαβόλων», μία φιλοσοφία που φαίνεται να ακολουθεί και ο Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, με την προσφορά μπόνους και στο προσωπικό της ομάδας.