Ο Φρανκ Ίλετ, φίλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει γίνει… διαδικτυακό φαινόμενο, όχι για τις αναλύσεις του ή τα σχόλιά του για την ομάδα, αλλά για μια υπόσχεση ζωής: να μην κόψει τα μαλλιά του μέχρι να δει τη Γιουνάιτεντ να πετυχαίνει νικηφόρο σερί πέντε αγώνων στην Premier League.

Κι αν κάποτε αυτό θα έμοιαζε εύκολο για τον σύλλογο του Μάντσεστερ, τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε άθλο.

Για λίγο, ο Ίλετ πίστεψε πως το όνειρο —και το ψαλίδι— πλησίαζε. Η Γιουνάιτεντ έφτασε τα τρία συνεχόμενα «τρίποντα», με αποκορύφωμα το 2-1 μέσα στο Άνφιλντ απέναντι στη Λίβερπουλ, ένα αποτέλεσμα που ξύπνησε μνήμες δόξας. Όμως, το ποδόσφαιρο είχε άλλα σχέδια.

Η ισοπαλία με 2-2 από τη Νότινγχαμ Φόρεστ, αφού οι «κόκκινοι διάβολοι» είχαν προηγηθεί, έβαλε τέλος στο όνειρο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, το ίδιο συνέβη και με την Τότεναμ, σε έναν αγώνα που η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε, αλλά χρειάστηκε γκολ ισοφάρισης για να σώσει έναν βαθμό.

Ωστόσο, μπορεί σύντομα να… ξυριστούν και τα ρεκόρ και ο Ίλετ, γιατί το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά τη διακοπή μοιάζει κομμένο και ραμμένο για restart.

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει Έβερτον, Γουέστ Χαμ και Μπόρνμουθ στο «Ολντ Τράφορντ» και θα ταξιδέψει για Κρίσταλ Πάλας και Γουλβς. Μόνο δύο από αυτές τις ομάδες βρίσκονται στη δεκάδα, ενώ δύο παλεύουν για την παραμονή.

Τίποτα δεν είναι εύκολο στην Premier League — κι η Γιουνάιτεντ το έχει μάθει με τον πιο σκληρό τρόπο. Όμως, αν αυτή τη φορά το σύνολο του Αμορίμ καταφέρει να κάνει το πενταπλό, τότε το… κουρείο θα είναι το πρώτο μέρος που θα επισκεφθεί ο Φρανκ Ίλετ μετά από σχεδόν 18 μήνες υπομονής.