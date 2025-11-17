Αναλυτικά όσα είπε ο τεχνικός της Εθνικής ομάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Θα έλεγα η συγκέντρωση στα κρίσιμα παιχνίδια. Εγινε γρήγορα αυτό το τουρνουά. Αν εξαιρέσω τη Δανία στην έδρα μας, όπου έπρεπε να ήμασταν καλύτερα προετοιμασμένοι, πιστεύω έπειτα από έναν χρόνο εξέλιξης της ομάδας, σ’ αυτά τα ματς έπρεπε να είμαστε πιο προσεκτικοί.

Κάναμε περισσότερα λάθη απ’ όλα τα προηγούμενα ματς. Είναι κάποια ματς που πρέπει να πάρεις και εμείς σ’ αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά. Δεν ήταν η διάθεση και ο τρόπος παιχνιδιού. Συσσωρεύτηκαν λάθη σε 2-3 ματς. Είναι άλλο επίπεδο το Nations League, θα είναι πιο δυνατό τώρα που είμαστε στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να διορθώσουμε το επίπεδο προετοιμασίας για τα ματς που είναι πιο σημαντικά. Αφορά τη συγκέντρωση και σημείων που επειδή έχουμε να κάνουμε με δυνατούς αντιπάλους. Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε.

Δεν πρόκειται ν’ αδιαφορήσουμε για το ματς κι ας μην έχει βαθμολογική σημασία. Δεν έχω τέτοια σημάδια από τα παιδιά. Το γήπεδο απ’ όσο γνωρίζω δεν θα έχει πολύ κόσμο. Θα είναι άλλες οι συνθήκες, σε σχέση με άλλα ματς. Είναι οι χειρότερες συνθήκες να μην υπάρχει κόσμος στο γήπεδο. Σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία της ομάδας, περισσότερο με προβληματίζουν οι συνθήκες, ένα άδειο γήπεδο, παρά η διάθεση των παικτών.

Με τη Δανία μέσα ήταν το χειρότερο ματς. Με τη Σκωτία εκτός κάναμε καλό παιχνίδι, δημιουργήσαμε πολλά πράγματα, ήταν από τα γεμάτα ματς της Εθνικής. Ο αγώνας με τη Δανία εντός ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε τι έγινε. Φάνηκε τεράστια διαφορά μεταξύ των ομάδων κι αυτό μας πλήγωσε. Και δεν είναι έτσι. Με πληγώνει πολύ το ματς με τη Δανία στην έδρα μας.

Στο Nations League είχαμε τους ίδιους βαθμούς με την Αγγλία. Το 2018 η Ελλάδα ήταν στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας και τώρα είναι στο πρώτο. Οι αντίπαλοι πλέον είναι πιο δυνατοί και θα δοθεί μία πραγματικά εικόνα που βρισκόμαστε σε σχέση με τις τοπ ομάδες. Αυτό έγινε εξαιτίας των καλών αγώνων που κάναμε.

Νιώθω απογοήτευση γιατί πίστευα ότι και στα προκριματικά θα ήμασταν στο ίδιο καλό επίπεδο και ότι θα πηγαίναμε στο Μουντιάλ είτε ως πρώτοι είτε μέσω των μπαράζ. Το ποδόσφαιρο ήταν σκληρό μαζί μας. Είναι κάτι με το οποίο θα ζήσουμε μέχρι τα επόμενα προκριματικά. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην είμαστε στη θέση που είμαστε τώρα. Θέλω να έχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα στον αγωνιστικό χώρο. Δυστυχώς εμείς ό,τι είναι να διορθώσουμε γίνεται μέσα από τα ματς, γιατί δεν υπάρχει ο χρόνος. Θα κοιτάξουμε να είμαστε έτοιμοι στα επόμενα ματς.

Πέρσι αυτή την περίοδο είχαμε τα playoffs με τη Σκωτία. Για να διεκδικήσουμε έναν καλό στόχο. Τώρα δεν το έχουμε αυτό. Θα κοιτάξουμε στα φιλικά Μαρτίου και Ιουνίου να προετοιμαστούμε για το Nations League τον Σεπτέμβριο. Θα είναι αγώνες υψηλού επιπέδου και δεν επιτρέπεται χαλάρωση. Γιατί κι αυτοί οι αγώνες μπορούν να μας δώσουν πολλά πράγματα για τα προκριματικά του Euro 2028. Θα είναι με αντιπάλους με μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Εχουμε πολλά νέα παιδιά, που δεν έχουν μεγάλες εμπειρίες σε αυτό το επίπεδο των εθνικών ομάδων. Από τον Σεπτέμβριο θα έρθουν αγώνες τοπ επιπέδου.

Κάναμε στα κρίσιμα ματς σημαντικά λάθη. Και στο 3-2 με τη Σκωτία κάναμε πολλά λάθη. Έρχονται τα παιδιά με διαφορετική προσέγγιση ενός αγώνα, μέσω των συλλόγων. Είναι χαρακτηριστικό των Εθνικών. Έρχονται μετά τα παιχνίδια των ομάδων τους και θέλουμε η συγκέντρωσή τους να είναι στον μέγιστο βαθμό. Εδώ τους ζητάμε διαφορετικά πράγματα απ’ ό,τι έχουν μάθει στους συλλόγους. Έχουν μεγάλη διάθεση, αλλά έχεις να κάνεις με τους καλύτερους κάθε χώρας.

Το να οδηγήσω την Εθνική σε μεγάλη διοργάνωση είναι ένα άγχος. Όλοι μας το έχουμε. Είναι θετικό γιατί θες να πετύχεις το καλύτερο. Υπάρχουν, όμως, πράγματα που ακόμα κι ως προπονητής δεν είναι εύκολο να το εξηγήσεις. Δεν υπάρχει εγχειρίδιο στο ποδόσφαιρο. Είναι απρόβλεπτο κάθε στιγμή. Σε ένα καλό επίπεδο ομάδων, κάθε τι μπορεί ν’ αλλάξει την ψυχολογία. Δεν είναι εύκολο να το αλλάξεις. Εξαρτώνται πολλά από μία στιγμή. Στις Εθνικές πρέπει να είσαι πάντα προετοιμασμένος. Εκείς πιο έτοιμες είναι οι ομάδες που παίζουν συνέχεια μεγάλα ματς. Έχουν ίσως την ηρεμία να διαχειρίζονται δύσκολες καταστάσεις. Οι πιο δυνατοί αντίπαλοι θα σε κάνουν καλύτερο για τον επόμενο στόχο. Θέλουμε δεν θέλουμε, αφήσαμε το δεύτερο γκρουπ και σύντομα πήγαμε στο πρώτο γκρουπ. Αλλά τώρα θα είναι διαφορετικά στο Nations League.

Δεν με απασχολεί το Σκωτία – Δανία, αλλά θα ήθελα να είμαι στη θέση τους, να παίζεται η πρόκριση. Με τη Σκωτία μετά το 3-0 υποφέραμε. Ήταν ένα από τα πιο απαιτητικά ματς. Αλλά θα γίνουν σίγουρα αλλαγές. Θα φρεσκάρουμε ορισμένα πράγματα. Αλλά να κάνω εδώ ένα μεγάλο rotation δεν είναι και πολύ χρήσιμο. Πρέπει να έχουμε μία ομάδα που θα έχει αλλαγές, κόντρα σε έναν αντίπαλο που βελτιώθηκε στα δύο τελευταία της παιχνίδια, ενώ είναι και οι συνθήκες με το άδειο γήπεδο».