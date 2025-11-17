«Την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2025, υπεγράφη από τον Γενικό Δντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group» αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ).

«Προηγήθηκε η ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου, το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173».

Η τέταρτη Belharra «Θεμιστοκλής»

«Ο “Θεμιστοκλής” δεν είναι απλώς μια τέταρτη φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας, όπως είχε συμφωνηθεί το 2020, ήταν Belharra Standard 2. Ο ”Θεμιστοκλής” είναι Belharra Standard 2++» είχε αναφέρει ο Νίκος Δένδιας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, «η μία είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος του Προγράμματος ELSA, που είναι σε στάδιο δημιουργίας».

Επίσης, πρόσθεσε πώς στο ίδιο πλαίσιο και οι προηγούμενες τρεις φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard 2++».

Η σύμβαση για την 4η φρεγάτα θα στηρίζεται στη συμφωνία για τις τρεις πρώτες Belharra, αλλά θα περιλαμβάνει και πρόσθετα σημεία. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται εκτός από συστήματα και αναβαθμίσεις που έχουν οι τρεις πρώτες, ενισχυμένο πλαίσιο τεχνικής υποστήριξης τα επόμενα χρόνια, όπως και συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Το κόστος της φρεγάτας «Θεμιστοκλής» αναμένεται να αγγίξει τα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο οπλισμός. Εφόσον υπογραφεί η σύμβαση, υπολογίζεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2028.

Η πρώτη Belharra με το όνομα «Κίμων» πρόκειται να παραδοθεί τον προσεχή Δεκέμβριο στο Πολεμικό Ναυτικό. Το πλήρωμα παραλαβής της φρεγάτες βρίσκεται ήδη στη Λοριάν για το τελικό στάδιο των δοκιμών.

Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται την άνοιξη του 2026, ενώ το φθινόπωρο του ίδιου έτους θα ακολουθήσει η φρεγάτα «Φορμίων».

Τεχνικές προδιαγραφές:

Εκτόπισμα: 4.500 τόνοι

Μήκος: περίπου 122 μέτρα

Πλάτος: 18 μέτρα

μέγιστη ταχύτητα: 27 κόμβοι

Εναέρια μέσα: ελικόπτερο κατηγορίας 10 τόνων, μη επανδρωμένο εναέριο όχημα VTOL (UAV)

Κύριος οπλισμός:

32 πύραυλοι Aster που αναπτύχθηκαν από την MBDA

8 πύραυλοι Exocet MM40 B3c που αναπτύχθηκαν από την MBDA

Πύραυλοι RAM

Πυροβόλο των 76 χιλιοστών

4 τορπιλοσωλήνες με τορπίλες MU 90 που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group

2 εκτοξευτές αντιμέτρων CANTO που αναπτύχθηκαν από τη Naval Group