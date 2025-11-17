Στο Τορίνο της Ιταλίας όπου πέταξε με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, βρίσκεται πλέον ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο, προκειμένου υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.

«Αισθάνομαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που όλοι οι άνθρωποι έχουν αγκαλιάσει τον Μάριο. Μέχρι και μια ευχή “να πάει καλά ο Μάριος”, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λιθαράκι στο να τα καταφέρουμε. Είναι για τον ίδιο τον Μάριο. Παρότι δεν το καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται έξω, σίγουρα ξέρω ότι του δίνει δύναμη, αλλά δίνει και πάρα πολλή δύναμη και σε εμάς», ανέφερε στο ΕΡΤnews ο αδερφός του, Βασίλης. Ο 18χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Στο Τορίνο θα δώσει τη μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή και όπως είπε ο ίδιος λίγο πριν διασωληνωθεί «μαμά, όλα θα πάνε τέλεια. Μην φοβάσαι».

Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας Δυτικής Ελλάδας, Άννα Μαστοράκου, σημειώνει πως «η διαδικασία της μεταμόσχευσης είναι πολυσύνθετη, πολύπλοκη διαδικασία, που θέλει ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων, που πρέπει να συντονιστούν όλες για να μπορεί να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα». «Είμαστε ευτυχείς που έχουμε αυτή τη διακρατική συμφωνία με την Ιταλία, μέσω της οποίας μπορούμε να δώσουμε ευκαιρία ζωής σε παιδιά ή ενήλικες με δύσκολα περιστατικά, που δεν γίνονται δεκτά από τα ελληνικά μεταμοσχευτικά κέντρα και χρειάζονται επειγόντως μια μεταμόσχευση ήπατος για να σωθούν», τονίζει ο πρόεδρος του εθνικού οργανισμού μεταμοσχεύσεων, Γιώργος Παπαθεοδωρίδης.

Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου. Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ.