Εσπευσμένα στο Τορίνο μεταφέρθηκε ο 17χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, με στόχο να βρεθεί μόσχευμα ήπατος που θα του σώσει τη ζωή.

Ο 17χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας αγωνία στην οικογένειά του.

Ο νεαρός ταξίδεψε από τον Άραξο με προορισμό το Τορίνο της Ιταλίας, ελπίζοντας να βρεθεί το πολυπόθητο μόσχευμα που θα του χαρίσει ξανά τη ζωή. Κατάφερε να ενταχθεί στη λίστα μεταμοσχεύσεων ως «υπερεπείγον» περιστατικό, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες εύρεσης συμβατού δότη.

Ο Μάριος πάσχει από σπάνια ασθένεια του ήπατος από τη γέννησή του. Παρά τα προβλήματα υγείας, δεν άφησε την ασθένεια να τον περιορίσει, συμμετέχοντας σε ποικίλες δραστηριότητες και καταφέρνοντας να φοιτήσει στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι καταγγελίες της μητέρας

Η μητέρα του είχε καταγγείλει το καλοκαίρι ότι, λόγω ιατρικών λαθών, ο Μάριος παρουσίασε σοβαρές επιπλοκές, με αποτέλεσμα η υγεία του να επιδεινωθεί ραγδαία. Από τότε, ο 17χρονος παρέμενε διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου.

Σύμφωνα με την ίδια, η καθυστέρηση δεν οφείλεται στους γιατρούς, αλλά στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Όπως ανέφερε, οι γιατροί υπέβαλαν δύο φορές αίτημα ώστε ο γιος της να ενταχθεί στη λίστα επείγοντων περιστατικών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση ανταπόκριση.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ο Μάριος έγινε δεκτός από τον ΕΟΜ ως επείγον περιστατικό την ώρα που πετούσε για την Ιταλία — πέντε μήνες μετά την αρχική αίτηση.