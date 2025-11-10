Η Ειρήνη Κόκκα, μια 40 χρονη γυναίκα με λέμφωμα Hodgkin, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι βάρους 2,9 κιλών με καισαρική τομή, την Κυριακή στις 10:35 π.μ. Μητέρα και νεογνό είναι σε εξαιρετική κατάσταση και τελούν υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η γέννηση αυτή αποτελεί όχι μόνο ελληνικό, αλλά και διεθνές ορόσημο, καθώς η κ. Κόκκα είναι ανάμεσα στις ελάχιστες περιπτώσεις γυναικών παγκοσμίως, που απέκτησαν δεύτερο παιδί μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Η πρωτοποριακή αυτή τεχνική εφαρμόζεται για την αποκατάσταση της γονιμότητας σε γυναίκες, που έχουν υποβληθεί σε θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία.

Πριν από 17 χρόνια, η κ. Κόκκα διαγνώστηκε με λέμφωμα Hodgkin και υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Το 2013 παρουσίασε υποτροπή και, πριν ξεκινήσει νέο κύκλο θεραπειών, προχώρησε σε κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού για τη διατήρηση της γονιμότητάς της.

Το 2021, μετά την πλήρη αποθεραπεία της, πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση του κρυοσυντηρημένου φλοιού στις μη λειτουργικές ωοθήκες της. Η επέμβαση έγινε υπό την επίβλεψη του γυναικολόγου Κωνσταντίνου Πάντου, με τη συνεργασία εξειδικευμένης ομάδας γιατρών και εμβρυολόγων, καθώς και επιστημόνων από το Oslo University Hospital, υπό τον καθηγητή Peter Zoltan Fedorcsak. Στην ομάδα συμμετείχε και η Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εξωσωματικής, Μ. Μπίμπα. Το χειρουργικό στάδιο μεταδόθηκε ζωντανά σε 13 δημόσια νοσοκομεία ως εκπαιδευτικό γεγονός.

Μετά από περίπου ενάμιση χρόνο λειτουργίας των επανενεργοποιημένων ωοθηκών —ενώ η ασθενής βρισκόταν σε εμμηνόπαυση επί οκτώ χρόνια λόγω χημειοθεραπείας— συλλέχθηκαν ωάρια, που γονιμοποιήθηκαν με σπέρμα του συζύγου της. Στις 5 Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμβρυομεταφορά, η οποία οδήγησε στην πρώτη εγκυμοσύνη και τον πρώτο τοκετό.

Ακολούθησε νέα συλλογή ωαρίων, γονιμοποίηση και κατάψυξη. Στις 9 Μαρτίου 2025 έγινε απόψυξη και δεύτερη εμβρυομεταφορά στο στάδιο της βλαστοκύστης, διαδικασία, που οδήγησε στη δεύτερη κύηση και τη γέννηση του δεύτερου παιδιού.

«Σήμερα κρατώ στην αγκαλιά μου το θαύμα μας. Κάθε δυσκολία άξιζε για αυτήν τη στιγμή. Η ελπίδα είναι δύναμη, που γεννά ζωή. Ευχαριστώ την ομάδα του γιατρού μου, που την έκανε πραγματικότητα», δήλωσε η κ. Κόκκα.

«Η Ειρήνη είναι μία από τις μόλις 33 περιπτώσεις διεθνώς, που έχουν επιτύχει δεύτερο τοκετό μετά από μεταμόσχευση ωοθηκικού ιστού. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει μετρήσιμα την επαναλειτουργία του μεταμοσχευμένου φλοιού ωοθηκών και τη διατήρηση της γονιμότητας σε βάθος χρόνου», ανέφερε ο γιατρός της, Κωνσταντίνος Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής.