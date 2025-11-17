Σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση βρίσκονται οι σχολικές εγκαταστάσεις σε δημοτικό σχολείο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με καταγγελίες των γονέων, σε αίθουσα του σχολείου κατέρρευσαν σοβάδες από την οροφή. Ευτυχώς, τη στιγμή του περιστατικού οι μαθητές βρίσκονταν στο διάλειμμα και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Το κτίριο φώναζε SOS μία εβδομάδα πριν. Και οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων φώναζε με έγγραφα. Την προηγούμενη ημέρα ο σύλλογος έκανε διαμαρτυρία» τονίζουν οι γονείς.

Αντίστοιχα προβλήματα αναφέρθηκαν και σε άλλο σχολικό συγκρότημα της Ηγουμενίτσας, όπου σημειώθηκε πτώση θερμοσίφωνα στις τουαλέτες. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, τονίζοντας ότι οι υπάρχουσες συνθήκες εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών.