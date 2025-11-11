Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Δευτέρας στο ΕΠΑΛ Πρέβεζας, όταν κεραυνός έπεσε μέσα στο προαύλιο του σχολικού συγκροτήματος, λίγα μόλις μέτρα από το γήπεδο μπάσκετ, όπου βρίσκονταν μαθητές.

Μητέρα δύο μαθητριών μίλησε στο onprevezanews.gr για τη δραματική στιγμή: «Τα παιδιά μου τηλεφώνησαν έντρομα. Μου είπαν πως άκουσαν έναν εκκωφαντικό ήχο, σαν να έσκασε βόμβα. Δύο φίλες τους ένιωσαν πονοκέφαλο και άλλα κορίτσια έκαψαν το πρόσωπό τους. Ήταν θαύμα που δεν θρηνήσαμε θύματα».

Σύμφωνα με ειδικούς, οι κεραυνοί μεταφέρουν τεράστια ηλεκτρομαγνητικά φορτία, ικανά να προκαλέσουν ζάλη, αίσθημα καψίματος ή ακόμα και ηλεκτροπληξία, ακόμη κι αν δεν υπάρξει άμεσο χτύπημα.

Καταγγελίες για τα μέτρα προστασίας

Η μητέρα καταγγέλλει ότι το ΕΠΑΛ Πρέβεζας δεν διαθέτει κανένα σύστημα προστασίας από κεραυνούς: «Μιλάμε για ένα τεράστιο σχολικό συγκρότημα με εκατοντάδες παιδιά και καθηγητές. Δεν υπάρχει ούτε ένα αλεξικέραυνο! Αν ο κεραυνός έπεφτε λίγα μέτρα πιο κοντά, θα είχαμε τραγωδία», όπως δήλωσε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, δεν είναι η πρώτη φορά, που το σχολείο έχει πληγεί από κεραυνούς. Στο παρελθόν, ηλεκτρικές συσκευές είχαν καταστραφεί, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα.

Η ευθύνη για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών ανήκει στον Δήμο Πρέβεζας, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν έχει προχωρήσει στους αναμενόμενους ελέγχους ή εγκατάσταση αλεξικέραυνων στα σχολεία της περιοχής.

Οι γονείς απευθύνουν έκκληση για έλεγχο των σχολείων, ώστε να μην κινδυνεύσει κανέναν παιδί. «Δεν μπορούμε να στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και να φοβόμαστε για τη ζωή τους. Ζητάμε άμεσο έλεγχο σε όλα τα σχολεία της Πρέβεζας. Η ασφάλεια των μαθητών δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τονίζουν.