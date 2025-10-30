Μία εκπαιδευτικός του 1ου Λυκείου Ηγουμενίτσας που είχε καθήκοντα επιτήρησης στην αυλή του σχολείου κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, συνελήφθη έπειτα από σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/10) σύμφωνα με την ΕΡΤ Ιωαννίνων.

Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα, ενώ τρεις 15χρονοι μαθητές του συστεγαζόμενου Γυμνασίου κατηγορούνται για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης. Το θύμα, μαθητής της Α΄ Λυκείου που δέχθηκε την επίθεση, νοσηλεύεται με τραύματα στον αυχένα, την κοιλιακή χώρα και τα πόδια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, στη συμπλοκή φέρονται να συμμετείχαν τουλάχιστον οκτώ άτομα, με τουλάχιστον τρεις να ασκούν βία και οι υπόλοιποι να παρακολουθούν το επεισόδιο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του συμβάντος.