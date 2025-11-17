Η έρευνα έρχεται από Βρετανικό περιοδικό, το οποίο έβαλε στο μικροσκόπιο τις μαρτυρίες χιλιάδων ιδιοκτητών, οι οποίοι ανέφεραν τα προβλήματα που βγάζουν τα αυτοκίνητα που έχουν στην κατοχή τους τους τελευταίους 24 μήνες και περιλαμβάνει μοντέλα που κυκλοφορούν εδώ και αρκετά χρόνια στους δρόμους. Ειδικότερα, πήραν μέρος 32 χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων ενώ συνολικά στην έρευνα πήραν μέρος 227μοντέλα από 30 φίρμες.

Από τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνεται η ποιοτική άνοδος και αξιοπιστία των ασιατικών κατασκευαστών, αλλά σε συγκεκριμένες φίρμες.

Συγκεκριμένα, το Hyundai i10 έχει κορυφαία βαθμολογία στον τομέα της αξιοπιστίας, αγγίζοντας το 100% αφου σύμφωνα με μαρτυρίες των ιδιοκτητών τους δεν εμφανίστηκε κάποια βλάβη τους τελευταίους 24 μήνες! Το ίδιο συνέβη και με την προηγούμενη γενιά Santa Fe, καθώς και ένα ηλεκτρικό το Kia EV3 που δείχνει να είναι βράχος αξιοπιστίας. Στο ίδιο μήκος κύματος με αψεγάδιαστη ποιότητα βρίσκεται και το Toyota GR Yaris που επίσης έπιασε το 100%.

Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το Toyota Aygo που έφθασε το απόλυτο με 99,7%, ενώ η βενζινοκίνητη έκδοση του Οpel Grandland, έφτασε στο 99,6%.

Yψηλή βαθμολογία έπιασε και το RAV4 με βαθμολογία 99,2%. Στο συγκεκριμένο μοντέλο το 12% των ιδιοκτητών ανέφερε προβλήματα στην λειτουργία της μπαταρίας καθώς και στο σύστημα πλοήγησης/ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Αξιόπιστο είναι και το Mini αγγίζοντας τυο 99,1%, ενώ μόλις το 7% των ιδιοκτητών ανέφερε βλάβες, που εστιάζονται στον κινητήρα το σύστημα πλοήγησης.

Το VW T-Roc (2018-2025) βαθμολογία 99%. Μόλις το 4% των κατόχων αντιμετώπισε πρόβλημα με τα συχνότερα να αφορούν το αμάξωμα, το κιβώτιο των ταχυτήτων ή κάποιο ηλεκτρικής φύσεως.

Το 99% έλαβε και η Porsche Macan, αν και οι πελάτες της ανέφεραν σε πολύ μικρό ποσοστό συχνές βλάβες στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Σε μια άλλη έρευνα φανερώνεται η αξιοπιστία των υβριδικών μοντέλων, όπου κάποιες εταιρείες επιβεβαιώνουν τη φήμη τους, για την ανθεκτικότητα των υβριδικών συστημάτων τους, την αυτονομία τους κα. Αυτές είναι η Toyota, Lexus, Hyundai και Kia που πήραν και τις υψηλότερες βαθμολογίες.

Ξεχωρίζει το νέο Toyota Corolla Hybrid που φημίζεται για την αντοχή με τα πλεονεκτήματα του υβριδικού συστήματος αλλά και το νέο Toyota RAV4 Hybrid, που διατηρεί υψηλή αξιοπιστία ακόμη και όταν το μοντέλο έχει φορτωθεί με πολλά χιλιόμετρα στο κοντέρ του. Το ίδιο ισχύει και για το Hyundai Elantra Hybrid, φίρμα που επενδύει συνεχώς στην υβριδική τεχνολογία.

Επίσης, μια τρίτη έρευνα, αυτή του Consumer Reports μεταξύ άλλων φανερώνει την αξιοπιστία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα νέα εδώ είναι λίγο λυπηρά αφού, όπως φανερώνεται τα νέα ηλεκτρικά οχήματα παρουσιάζουν 42% περισσότερα προβλήματα από τα βενζινοκίνητα! Πάντως, καταδεικνύεται ότι το τελευταίο διάστημα βελτιώνεται σημαντικά η αξιοπιστία τους, ξεπερνώντας τις πρώτες παιδικές ασθένειες που αφορούν τα ηλεκτρικά τους συστήματα, την αυτονομία και τις βλάβες σε σχέση με το λογισμικό τους. Το πιο αξιόπιστο ηλεκτρικό στην αξιολόγηση του οργανισμού είναι η BMW i4 η οποία βρίσκεται στην αγορά από το 2022.