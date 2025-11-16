Σε τροχαίο ατύχημα ενεπλάκη η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Τενεσί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας αστυνομικός της υπηρεσίας ασφαλείας του αντιπροέδρου συγκρούστηκε με όχημα τύπου SUV της Τροχαίας, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού.

Ο αστυνομικός Τζάστιν Μπράουν, μέλος της ομάδας ασφαλείας που συνόδευε τον Βανς στη Μέριβιλ του Τενεσί, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου (τοπική ώρα).

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης Maryville, ο αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά όταν η μοτοσικλέτα του συγκρούστηκε με περιπολικό SUV της Τροχαίας.

Συνέδραμαν περαστικοί

Περαστικοί έσπευσαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τενεσί.

«Σε όσους με την άμεση αντίδρασή τους έσωσαν τη ζωή του συναδέλφου μας χθες το βράδυ, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να σας ευχαριστήσουμε αρκετά. Είστε αληθινοί ήρωες», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Τόνι Τζέι Κρισπ.

Σύμφωνα με το thedailybeast.com, ο αστυνομικός παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, έπειτα από τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στις 15 Νοεμβρίου.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το περιστατικό. Σε συνέντευξή του πριν από το ατύχημα στην εκπομπή «Hannity» του Fox News, είχε δηλώσει ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.