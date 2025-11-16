Ο υδροστρόβιλος σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του, στη Γένοβα. Οι θυελλώδεις άνεμοι παρασύρουν οχήματα, ξεριζώνουν δέντρα, παρασύρουν οχήματα και προκαλούν ζημιές σε πολλά κτίρια στην ιταλική πόλη.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνουν καταρρακτώδεις βροχές. Ολόκληρες περιοχές στη βορειοδυτική Ιταλία έχουν πλημμυρίσει.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε τουλάχιστον 250 κλήσεις για βοήθεια.

Γαλλία

Συναγερμός έχει σημάνει και στη Νότια Γαλλία. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους από τις καταρρακτώδεις βροχές το τελευταίο 24ωρο. Ένας άνδρας αγνοείται στην Αρντές. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά ποταμού που υπερχείλισε.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως τις επόμενες ώρες, η κακοκαιρία θα φέρει έως και εκατό χιλιοστά βροχής στη νότια Γαλλία.

Βρετανία

Οι κάτοικοι στην Ουαλία βρίσκονται αντιμέτωποι με τις χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας. Στην πόλη Μόνμουθ, οι διασώστες απομακρύνουν με βάρκες ηλικιωμένους από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους. Οι καταστηματάρχες λένε πως η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.

Οι Αρχές εκτιμούν πως θα χρειαστούν ακόμη πολλές ημέρες προτού αρχίσουν να υποχωρούν τα νερά που έφερε η καταιγίδα «Κλαούντια».

ΗΠΑ

Στο Λος Άντζελες, η βροχή δεν λέει να κοπάσει τα τελευταία 24ωρα. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους στα περίχωρα της πόλης.

Οι Αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή είκοσι τρία εκατομμύρια ανθρώπους για τον κίνδυνο καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων. Πολλά είναι τα ατυχήματα, λόγω της κακοκαιρίας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι βροχές θα συνεχιστούν μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.