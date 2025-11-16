Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε σήμερα την κατηγορηματική του αντίθεση στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, εν μέσω έντονων αντιδράσεων από τους ακροδεξιούς εταίρους του κυβερνητικού συνασπισμού. Οι αντιδράσεις προκλήθηκαν από σχέδιο ψηφίσματος που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να τεθεί αύριο σε ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρεται σε πορεία προς την παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Το νέο σχέδιο ψηφίσματος, σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές, υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και κάνει λόγο για το ενδεχόμενο ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους – ένα ζήτημα στο οποίο το Ισραήλ αντιτίθεται διαχρονικά.

Οι ΗΠΑ, ως βασικός σύμμαχος του Ισραήλ, στηρίζουν το ψήφισμα μαζί με αρκετές μουσουλμανικές χώρες. Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις στις 7 Νοεμβρίου για το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία μιας μεταβατικής κυβέρνησης «Συμβουλίου Ειρήνης» στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της περιοχής.

Στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ περιλαμβάνεται ρήτρα που αναφέρει ότι αν υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην Παλαιστινιακή Αρχή, «μπορεί επιτέλους να υπάρχουν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση». Το σημείο αυτό προκάλεσε την οργή των ακροδεξιών κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού, τα οποία είχαν ήδη εκφράσει αντίθεση στην εκεχειρία που επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο με τη μεσολάβηση Τραμπ.

Πιέσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους

Οι υπουργοί Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ και Μπεζαλέλ Σμότριτς κάλεσαν τον Νετανιάχου να απορρίψει κατηγορηματικά την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους. Ο Μπεν Γκβιρ απείλησε να αποχωρήσει από τον κυβερνητικό συνασπισμό, εάν ο πρωθυπουργός δεν λάβει σαφή θέση.

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος σε οποιαδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει. Η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί, με τον εύκολο ή τον δύσκολο τρόπο. Δεν χρειάζομαι παρακινήσεις, tweets ή διαλέξεις από κανέναν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Μια ενδεχόμενη αποχώρηση των ακροδεξιών κομμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της κυβέρνησης πριν από τις επόμενες εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο του 2026. Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ εξέφρασαν επίσης μέσω αναρτήσεων στο Χ την αντίθεσή τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η στάση του Νετανιάχου και το σχέδιο Τραμπ

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα έθεσε τέλος στις εκτεταμένες συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ύστερα από δύο χρόνια πολέμου που κατέστρεψαν τον παλαιστινιακό θύλακα και προκάλεσαν εντάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου είχε στηρίξει το σχέδιο κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο, χωρίς όμως να τοποθετηθεί δημόσια για το ζήτημα της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης.

Πριν από την επίσκεψή του, είχε δηλώσει ότι θα απαντήσει στις δυτικές χώρες –μεταξύ αυτών και η Γαλλία– που αναγνώρισαν επίσημα παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας την οργή του Ισραήλ. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε καμία διπλωματική ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Ο Σμότριτς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι δεν τήρησε τις δεσμεύσεις του και τον κάλεσε να ξεκαθαρίσει τη θέση του: «Έχουν περάσει δύο μήνες κατά τους οποίους επιλέξατε τη σιωπή και την πολιτική ντροπή». Ζήτησε επίσης να «καταστήσει σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα προκύψει ποτέ στα εδάφη της πατρίδας μας».