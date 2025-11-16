Τουλάχιστον 32 μεταλλωρύχοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο, ύστερα από την κατάρρευση γέφυρας σε ορυχείο κοβαλτίου στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ορυχείο Καλάντο, εντός του λατομείου Μουλόντο, που λειτουργεί επισήμως η εταιρεία Pajeclem, περίπου 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κολουέζι, πρωτεύουσας της επαρχίας Λουάλαμπα.

«Παρά την επίσημη απαγόρευση πρόσβασης στον χώρο λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και του κινδύνου κατολισθήσεων, παράνομοι μεταλλωρύχοι εισήλθαν στο λατομείο», δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ο Ρόι Καούμπα Μαγιόντε, υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας.

Η μαζική διέλευση των εργατών προκάλεσε την κατάρρευση μιας αυτοσχέδιας γέφυρας, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. «Μέχρι σήμερα, έχουν ανασυρθεί 32 πτώματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις έρευνας «συνεχίζονται».

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας εξορύξεων δήλωσε στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να φθάνει τους 49.

Η κατάρρευση φέρεται να οφείλεται σε πανικό που προκλήθηκε από πυροβολισμούς στρατιωτικού προσωπικού το οποίο είχε αναλάβει τη φύλαξη του χώρου, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.