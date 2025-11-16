Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σήμερα εναντίον μελών της ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο, σε ένα περιστατικό που η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε σοβαρή παραβίαση των διεθνών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την αποστολή, κανένα μέλος της δύναμης του ΟΗΕ δεν τραυματίστηκε από τα πυρά. Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Ελ Χαμάμες, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Όπως ανέφερε ο ισραηλινός στρατός, οι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον δύο υπόπτων και διαπίστωσαν εκ των υστέρων ότι επρόκειτο για ειρηνευτές του ΟΗΕ. Το συμβάν αποδόθηκε σε κακές καιρικές συνθήκες, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ανακοίνωση της UNIFIL

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι τα πυρά προήλθαν από άρμα μάχης Merkava, το οποίο βρισκόταν εντός του λιβανέζικου εδάφους. Οι ειρηνευτές, που κινούνταν πεζή, δέχθηκαν σφοδρά πυρά πολυβόλου σε απόσταση μόλις πέντε μέτρων και αναγκάστηκαν να καλυφθούν.

Σύμφωνα με την UNIFIL, το ισραηλινό άρμα αποχώρησε αφού οι ειρηνευτές επικοινώνησαν με τον ισραηλινό στρατό μέσω των επίσημων διαύλων. Η δύναμη του ΟΗΕ χαρακτήρισε το επεισόδιο «σοβαρή παραβίαση» του ψηφίσματος 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο προβλέπει ότι μόνο ο λιβανέζικος στρατός και οι ειρηνευτές μπορούν να επιχειρούν στον νότιο Λίβανο.

Αντιδράσεις από Βηρυτό

Ο στρατός του Λιβάνου, σε δική του δήλωση, υπογράμμισε ότι οι ισραηλινές παραβιάσεις της κυριαρχίας της χώρας προκαλούν αστάθεια και εμποδίζουν την ανάπτυξη των λιβανέζικων δυνάμεων στην περιοχή.

Επί του παρόντος, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις εντός του λιβανέζικου εδάφους και πραγματοποιεί τακτικά αεροπορικά πλήγματα στον νότο, τα οποία –όπως ισχυρίζεται– στοχεύουν τη Χεζμπολάχ, οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η εύθραυστη εκεχειρία

Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ είχαν συμφωνήσει πέρυσι σε κατάπαυση του πυρός, βάσει της οποίας η οργάνωση δεσμεύτηκε να μην διαθέτει όπλα στον νότο, ενώ το Ισραήλ θα αποσυρόταν πλήρως από τον Λίβανο.

Ωστόσο, το Ισραήλ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ ότι επιχειρεί να επανεξοπλιστεί, ενώ η κυβέρνηση του Λιβάνου υποστηρίζει ότι το Τελ Αβίβ παραβιάζει τη συμφωνία, καθώς δεν έχει αποσύρει πλήρως τις δυνάμεις του και συνεχίζει τις επιθέσεις.