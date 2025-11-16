Ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες ο αστεροειδής 2024 YR4, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις υπάρχει πιθανότητα πρόσκρουσής του sτη Σελήνη.

Οι αστρονόμοι καλούνται να αποφασίσουν άμεσα τα επόμενα βήματα για την αποτροπή ενός τέτοιου ενδεχομένου.

Τον Φεβρουάριο, το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb θα έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει για μικρό χρονικό διάστημα τον 2024 YR4. Ο διαστημικός βράχος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, έχει αυτή τη στιγμή 4% πιθανότητα να πέσει στη Σελήνη το 2032.

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία, καθώς η πιθανότητα αυτή θα μπορούσε να αυξηθεί σε πάνω από 30% μετά τις νέες παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου. Μια ενδεχόμενη πρόσκρουση θα μπορούσε να απειλήσει δορυφόρους ή μελλοντικές σεληνιακές εγκαταστάσεις, αναφέρει το περιοδικό New Scientist.

Παρατηρήσεις και κρίσιμα δεδομένα

Το διαστημικό τηλεσκόπιο θα έχει δύο ευκαιρίες, στις 18 και 26 Φεβρουαρίου, να συλλέξει κρίσιμα δεδομένα για την τροχιά του αστεροειδούς και τις ενέργειες που ενδέχεται να χρειαστούν. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης απόστασης, η πιθανότητα πρόσκρουσης δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί.

Όταν οι δορυφόροι καταφέρουν να εστιάσουν εκ νέου στον 2024 YR4, οι παρατηρήσεις θα επιτρέψουν τον ακριβή προσδιορισμό της πορείας του. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι είναι πιο πιθανό να μην υπάρξει τελικά σύγκρουση με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032.

Παράλληλα, το νέο διαστημικό τηλεσκόπιο NEOMIR της ESA θα καλύψει σημαντικά κενά στα συστήματα ανίχνευσης αστεροειδών, ενισχύοντας την ετοιμότητα απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Εξετάζεται χρήση πυρηνικών εκρηκτικών

Ο 2024 YR4 έγινε γνωστός πριν από έναν χρόνο, όταν υπήρξαν αναφορές ότι ενδέχεται να χτυπήσει τη Γη, αποκτώντας το προσωνύμιο «καταστροφέας των πόλεων». Ο αστεροειδής έχει διάμετρο 53 έως 67 μέτρα, μέγεθος αντίστοιχο με κτίριο 10 ορόφων, και η ενέργεια που θα απελευθερωνόταν από μια πρόσκρουση υπολογίζεται σε 8 μεγατόνους – πάνω από 500 φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επιστήμονες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο αποστολής για την ανατίναξή του, ώστε να αποφευχθεί πιθανή ζημιά στους δορυφόρους γύρω από τη Γη. Μια πρόσκρουση στη Σελήνη θα μπορούσε να δημιουργήσει κρατήρα μήκους περίπου ενός χιλιομέτρου και τεράστιο σύννεφο συντριμμιών.

Σύμφωνα με τον Independent, επιστήμονες της NASA και άλλων οργανισμών μελετούν το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών εκρηκτικών μηχανισμών για τη διάσπαση του αστεροειδούς, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ανακάλυψη και πιθανότητα σύγκρουσης με τη Γη

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε για πρώτη φορά στις 27 Δεκεμβρίου 2024 από το τηλεσκόπιο ATLAS στη Χιλή. Αρχικά, υπήρχε 1% πιθανότητα πρόσκρουσης στη Γη στις 22 Δεκεμβρίου 2032, ποσοστό που αργότερα αυξήθηκε στο 3,1%. Παρ’ όλα αυτά, η NASA κατέληξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος για τον πλανήτη μας.

Ο Δρ Andrew Rivkin από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins δήλωσε στη NASA ότι οι παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου James Webb είναι «ανεκτίμητες». Όπως τόνισε, «θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε την καλύτερη προσέγγιση σε περίπτωση που ένας άλλος αστεροειδής αποτελέσει πιθανή απειλή στο μέλλον».