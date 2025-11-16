«Ήρθε η ώρα να ξεριζώσουμε αυτό το κακό», δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στην ΕΡΤ, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

Όπως ανέφερε, στο επίκεντρο των επιχειρήσεων βρίσκονται οι δυσπρόσιτες περιοχές του Ψηλορείτη, όπου – σύμφωνα με τον ίδιο – έχουν παγιωθεί παραβατικές πρακτικές και αντιλήψεις.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές παρεμβάσεις για το καθεστώς οπλοκατοχής, οι οποίες θα παρουσιαστούν στην Κρήτη μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, δημιουργούνται νέες ειδικές υπηρεσίες που θα αναλάβουν τη διαχείριση και τον έλεγχο της διακίνησης όπλων και πυρομαχικών.

«Έχουν επικρατήσει αντιλήψεις που στηρίχθηκαν στην ανοχή. Πρέπει να τις ξεριζώσουμε, ακόμη και ως νοοτροπία – από τις “μπαλωθιές” μέχρι τον τρόπο που ορισμένοι επιλέγουν να λύνουν τις διαφορές τους», υπογράμμισε.

«Ουτοπία να πιστεύουμε ότι μπορεί να προλαβαίνει η Αστυνομία τις βεντέτες»

Αναφερόμενος στην αρχική αντίδραση της αστυνομίας στα Βορίζια, ο υπουργός σημείωσε ότι είναι «ουτοπία» να θεωρεί κανείς πως οι αστυνομικοί μπορούν να αποτρέπουν βεντέτες. «Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να εμπεδώσουμε την πρόληψη και την αλλαγή νοοτροπίας. Να ξηλώσουμε την αντίληψη ότι οικογένειες με χρήματα και όπλα επιβάλλουν τα συμφέροντά τους – και αυτό θα το πετύχουμε».

Για τις τηλεφωνικές απάτες

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι τηλεφωνικές απάτες «προέρχονται από συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως ομάδες Ρομά», προσθέτοντας ότι η αστυνομία έχει στο στόχαστρο οργανωμένα κυκλώματα, όπως εκείνο που δρούσε στο Ζευγολατιό Κορινθίας. «Θα χτυπήσουμε στην καρδιά του προβλήματος», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών.

Πρώτες καταδίκες με τον νέο νόμο στον Άγνωστο Στρατιώτη

Σχολιάζοντας τις καταδίκες μελών του Ρουβίκωνα για ανάρτηση πανό στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, διερωτήθηκε: «Γιατί έπρεπε να σηκώσουν το πανό εκεί; Για να μας πουν τι; Εκπροσωπούν τον λαό; Ήρθαν να δείξουν ότι γράφουν τον νόμο στα παλιά τους τα παπούτσια;»

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, κάλεσε «να επικρατήσει η λογική», λέγοντας πως «δεν είναι γιορτή για καταστροφές».

Ο υπουργός στάθηκε και στις επιχειρήσεις κατά της λεγόμενης Greek Mafia, επισημαίνοντας ότι «οι κατηγορούμενοι δημιουργούν προβλήματα στην οικονομία και στην εικόνα της χώρας». Όπως είπε, η νέα αρμόδια υπηρεσία έχει συλλάβει 1.500 άτομα μέσα σε έναν χρόνο, από τα οποία 550 έχουν προφυλακιστεί.

«Φόνοι δύο δεκαετιών που παρέμεναν ανεξιχνίαστοι έχουν πλέον εξιχνιαστεί. Εξαλείφονται ακόμη και οι νέες γενιές εκτελεστών», τόνισε.

Αστυνομική παρουσία σε οικισμούς Ρομά

Σχετικά με την αστυνόμευση σε περιοχές με πληθυσμούς Ρομά, σημείωσε ότι «πρώτο βήμα είναι η σταθερή παρουσία μέσα στους οικισμούς, ώστε να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχουν άβατα».

Όπως είπε, ήδη ξεκίνησε η εφαρμογή του μέτρου στην Αττική, με 120 αστυνομικούς να αναπτύσσονται σε κρίσιμες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

«Ναρκωτικά, όπλα, πυροβολισμοί, ακόμη και όσοι μετατρέπουν μικρά αυτοκίνητα σε πρόχειρα “κλαμπ” και ενοχλούν κατοίκους – όλα αυτά δεν έχουν θέση στην κοινωνία», κατέληξε.