Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν σήμερα στο μετρό και τον προαστιακό, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες. Σύμφωνα με καταγγελίες, το πρόβλημα ξεκίνησε γύρω στις 11:15, όταν επιβάτες από τον Χολαργό ακινητοποιήθηκαν στα βαγόνια, μέχρι τουλάχιστον τις 12:50, χωρίς να υπάρχει σαφής ενημέρωση.

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Σωτήρης Μετεβελής δείχνουν την κατάσταση στον προτελευταίο σταθμό πριν το αεροδρόμιο, στο Κορωπί, ενώ οι επιβάτες αναφέρουν ότι καθυστέρηση υπήρξε και για τους προηγούμενους σταθμούς μετά τη Δουκίσης Πλακεντίας.

Η απουσία ενημέρωσης και η μακρά αναμονή προκάλεσαν έντονη αγανάκτηση στους επιβάτες, πολλοί από τους οποίους είχαν προγραμματισμένες πτήσεις, τις οποίες πιθανότατα έχασαν.