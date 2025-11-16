Τη Δευτέρα, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώσουν, αφήνοντας όμως χώρο για ηλιοφάνεια.

Από το μεσημέρι αναμένονται ασθενείς τοπικές βροχές στη Θράκη και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Αφρικανική σκόνη και περιορισμένη ορατότητα

Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα ευνοήσουν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, γεγονός που μπορεί να μειώσει την καθαρότητα της ατμόσφαιρας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες, ιδιαίτερα σε χαμηλές περιοχές και κοιλάδες.

Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με ενίσχυση το απόγευμα

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο θα ενισχυθούν τοπικά φτάνοντας τα 7 μποφόρ, δημιουργώντας συνθήκες για πιο έντονη θαλάσσια μεταβλητότητα.

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στα νότια

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Στα βόρεια η μέγιστη θα φτάσει τους 18 με 20°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23°C και στη βόρεια Κρήτη τοπικά τους 24°C, προσφέροντας σχετικά ήπιες καιρικές συνθήκες για την εποχή.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πιο πυκνές, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21°C, τοπικά έως 22°C.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, κατά περιόδους πυκνότερες, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 18°C, τοπικά έως 19°C, προσφέροντας μια ήπια και σχετικά ήσυχη ημέρα.