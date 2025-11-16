Δεν υπάρχει διαθήκη και αναρωτιέστε ποιος δικαιούται την περιουσία; Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όταν δεν υπάρχει τελευταία βούληση, η περιουσία κατανέμεται στους συγγενείς του θανόντος με βάση τη λεγόμενη νόμιμη διαδοχή.

Η διαδικασία αυτή ορίζεται από τον Αστικό Κώδικα και προβλέπει συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας. Οι συγγενείς χωρίζονται σε “τάξεις”, και κάθε τάξη προηγείται της επόμενης. Αν δεν υπάρχουν συγγενείς μιας τάξης, η κληρονομιά περνά στην επόμενη.

1η Τάξη: Σύζυγος και παιδιά

Όταν ο θανών είχε σύζυγο και παιδιά, η περιουσία κατανέμεται ως εξής:

Ο σύζυγος λαμβάνει το 1/4 της περιουσίας.

λαμβάνει της περιουσίας. Τα παιδιά μοιράζονται εξίσου τα υπόλοιπα 3/4. Αν κάποιο παιδί έχει αποβιώσει, το μερίδιό του περνά στα δικά του παιδιά (εγγόνια).

2η Τάξη: Γονείς και αδέλφια

Αν δεν υπάρχουν παιδιά, τότε κληρονομούν οι γονείς, οι αδελφοί και οι απόγονοί τους (αν ένας αδελφός έχει πεθάνει, το ποσοστό του μεταβιβάζεται στα ανίψια).

Σε αυτή την περίπτωση, ο σύζυγος λαμβάνει το 1/2 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο μισό μοιράζεται στους συγγενείς της δεύτερης τάξης.

3η Τάξη: Παππούδες, γιαγιάδες και θείοι

Αν δεν υπάρχουν συγγενείς της δεύτερης τάξης, κληρονομούν οι παππούδες, γιαγιάδες, θείοι και θείες.

Σε αυτή την περίπτωση, ο επιζών σύζυγος λαμβάνει τα 2/3 της περιουσίας, ενώ το υπόλοιπο 1/3 μοιράζεται στους συγγενείς της τρίτης τάξης.

4η Τάξη: Πιο μακρινοί συγγενείς

Εάν δεν υπάρχουν συγγενείς προηγούμενων τάξεων, η περιουσία περνά σε ξαδέλφια, ανίψια εξ αγχιστείας ή άλλους πιο απομακρυσμένους συγγενείς.

Αν δεν υπάρχει κανένας συγγενής ή σύζυγος, τότε η περιουσία περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράδειγμα

Αν κάποιος πεθάνει χωρίς διαθήκη, αφήνοντας μόνο έναν αδελφό και χωρίς παιδιά ή γονείς: