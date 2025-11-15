Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο στα νερά του Κόλπου, το οποίο άλλαξε αιφνιδίως πορεία την Παρασκευή στο στενό του Χορμούζ και κατευθύνθηκε προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών, χθες στις 04:00 ώρα Γκρίνουιτς (06:00 ώρα Ελλάδας), «έπειτα από δικαστική απόφαση για κατάσχεση του φορτίου ενός δεξαμενόπλοιου, του Talara, που έφερε σημαία των Νήσων Μάρσαλ, οι μονάδες ταχείας επέμβασης του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης παρακολούθησαν τις κινήσεις του, το αναχαίτισαν και το συνέλαβαν».

Όπως αναφέρεται, «το δεξαμενόπλοιο μετέφερε φορτίο για το οποίο δεν είχε άδεια». Οι Φρουροί διευκρίνισαν ότι «το πλοίο μετέφερε 30.000 τόνους πετροχημικών προϊόντων και κατευθυνόταν προς τη Σιγκαπούρη». Το δεξαμενόπλοιο οδηγήθηκε σε αγκυροβόλιο για τη διερεύνηση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν ξεχωριστή στρατιωτική δύναμη από τον εθνικό στρατό του Ιράν. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το Αϊμάν, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με προορισμό τη Σιγκαπούρη, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey.

Κατά τη διέλευσή του από το στενό του Χορμούζ, το δεξαμενόπλοιο προσεγγίστηκε από τρία μικρά σκάφη ενώ κατευθυνόταν νότια. Το στενό του Χορμούζ αποτελεί κρίσιμο πέρασμα για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου και έχει υπάρξει επανειλημμένα πεδίο εντάσεων.

Πέρυσι, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν συλλάβει πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, κατηγορώντας την πλοιοκτήτρια εταιρεία ότι «συνδεόταν με το Ισραήλ», μετά τη φονική επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Συρία, για την οποία η Τεχεράνη είχε αποδώσει την ευθύνη στο Ισραήλ.